HJK palaa nuorten Mestarien liigaan neljän kauden tauon jälkeen

Viime syksynä B-junioreiden SM-kultaa voittanut HJK varmisti historiansa neljännen paikan UEFA Youth Leaguessa viime viikolla, kun Mestarien liigan karsintojen tulokset olivat klubilaisittain suotuisia. Ensimmäisen kierroksen otteluparit arvottiin tiistaina Sveitsissä, ja HJK kohtaa ensimmäisen kierroksen ottelussa ruotsalaisen Malmö FF:n.

Otteluparin voittaja kohtaa Youth Leaguen toisella kierroksella voittajan otteluparista Lech Poznán (Puola) – FC Nantes (Ranska). Häviävän osapuolen pelit Youth Leaguessa ovat puolestaan pelatut.

– Tämä on hieno mahdollisuus päästä mittaamaan tasoamme kilpailullisissa otteluissa vähintäänkin länsinaapurimme huippujoukkuetta vastaan. Pelaajakehitys on yksi strategiamme kulmakiviä, ja paikka Youth Leaguessa on seurausta laadukkaasti tehdystä työstä. Lisäksi Youth Leaguen pelit ovat nuorille pelaajillemme hyviä näytön paikkoja, sillä otteluiden kiinnostavuus on luonnollisesti korkeammalla tasolla kuin kansallisissa peleissä, kommentoi HJK:n tuore urheilujohtaja Vesa Mäki.

Alustavan suunnitelman mukaan ottelupari alkaa HJK:n vierasottelulla, joka pelattaisiin Ruotsissa keskiviikkona 4. lokakuuta. Kotiottelu olisi luvassa kolme viikkoa myöhemmin, 25. lokakuuta. Päivämäärät voivat vielä elää hieman – tiedotamme lopullisista ajankohdista heti, kun saamme varmistuksen.

– Olemme innoissamme tästä haasteesta. Malmö on todellinen pohjoismainen top-tason seura, joka pelaa todella hyvää jalkapalloa. Jotain Malmön kokoluokasta kertoo se, että he myivät juuri vuonna 2004 syntyneen Hugo Larssonin Frankfurtiin 12 miljoonalla eurolla, toteaa HJK Klubi 04:n päävalmentaja Miika Nuutinen.

Nuutisen valmentamalla HJK Klubi 04:llä on suhteellisen tuoretta kokemusta ruotsalaisvastustajasta, kun AIK:n alle 19-vuotiaiden joukkue vieraili Bolt Arenalla helmikuussa. Harjoitusottelu päättyi 2–2-tasalukemiin.

– Malmön U19-joukkue on tällä hetkellä sarjassaan toisena, kun taas talvella Töölössä vieraillut AIK löytyy sarjataulukon heikommasta päästä. Haaste tulee siis varmasti olemaan todella kova. Yksi suuri ero meidän ja Malmön välillä on se, että heidän nuoret pelaavat alle 19-vuotiaiden sarjaa, kun taas meidän pelaajillamme on enemmän kokemusta miesten peleistä, mistä on meille etua. Lähdemme rohkeasti pelaamaan jatkopaikasta, pohtii Nuutinen.

HJK lähtee Youth Leaguen otteluihin pitkälti HJK Klubi 04:n rungolla, mutta etenkin alakerrassa joudutaan tekemään muutoksia, sillä Nollanelosen puolustuslinjan runkopelaajat ovat yli-ikäisiä – puhumattakaan ykkösmaalivahdista, 41-vuotiaasta Antonio Reguerosta.

– Yläikäraja on vuonna 2005 syntyneet. Alaikärajaa ei ole, ja listalle saa nimetä yhteensä 40 pelaajaa. Mukaan saa ottaa viisi sellaista vuonna 2004 syntynyttä pelaajaa, jotka ovat olleet seurassa vähintään kaksi kautta ennen näitä otteluita.

– Haluan lopuksi korostaa, että tämä on todella arvokas juttu pelaajillemme ja sitä kautta koko seuralle sekä suomalaiselle jalkapallolle. Valitettavasti nuorten pelaajiemme kansainväliset ottelut ovat todella vähissä sekä B-juniori- että reservijoukkuevaiheessa. Ainoat kv-pelit ovat oikeastaan maaotteluita, eivätkä kaikki pääse kokemaan niitä. Lähdemme ottamaan Youth Leaguesta kaiken irti myös pelaajakehityksen näkökulmasta, muistuttaa Nuutinen.

UEFA Youth League on jaettu kahteen polkuun. Mestarien liigan polulla pelaavat ne 32 juniorijoukkuetta, joiden miesten edustusjoukkue pelaa Mestarien liigan lohkovaiheessa. Kansallisten mestareiden polulle osallistuvat puolestaan 32 UEFAn rankingissa korkeimmalle sijoittuneen maan hallitsevat juniorisarjojen voittajat. Suomessa paikka menee B-junioreiden SM-sarjan voittajalle.

Pelkkä B-junioreiden SM-kulta ei kuitenkaan vielä takaa Suomelle paikkaa UEFA Youth Leaguessa, koska Suomi ei mahdu UEFAn rankingissa 32 parhaan joukkoon. Esimerkiksi nyt alkavan Youth Leaguen rankingissa Suomi löytyi vasta sijalta 36.

Kuten alta näkyy, tie Youth Leagueen ei ollut HJK:lle ”paperilla” helppo. Pidelkäähän hatuistanne, sillä yritimme avata polkua parhaamme mukaan.

HJK:n onneksi Englannin (Manchester City), Espanjan (Real Madrid) sekä Itävallan (Red Bull Salzburg) hallitsevat juniorisarjojen mestarit olivat jo varmistaneet paikkansa Mestarien liigan polulla, sillä niiden miesten edustusjoukkueet selvisivät Mestarien liigaan. Lisäksi Venäjä on suljettu pois UEFAn kilpailuista, joten muille joukkueille aukesi yhteensä neljä lisäpaikkaa kansallisten mestareiden polun puolella. Ensimmäisellä täydennyssijalla on kilpailun hallitseva mestari eli tässä tapauksessa hollantilainen AZ Alkmaar, ja sen jälkeen paikat jaetaan rankingissa seuraavaksi parhaille maille.

Ennen viime viikolla pelattua Mestarien liigan karsintojen playoff-kierrosta viimeisessä Youth Leaguen paikassa oli kiinni rankingin sijalta 35 löytyvän Bosnian ja Hertsegovinan U19-sarjan voittanut FK Sarajevo. Klubin kannalta ratkaisevaksi tekijäksi muodostui hollantilaisen PSV:n voitto skotlantilaisesta Rangersista, mikä nosti Hollannin U19-sarjan kultaa juhlineet PSV:n juniorit Mestarien liigan polulle ja avasi samalla vielä yhden lisäpaikan kansallisten mestareiden puolelle.

Youth Leaguen Mestarien liigan polkua ja kansallisten mestareiden polkua pelataan rinnakkain syksyn aikana. Mestarien liigan polulla olevat joukkueet on jaettu kahdeksaan lohkoon, jotka ovat identtisiä ”aikuisten” Mestarien liigan kanssa. Kansallisten mestareiden polulla pelataan puolestaan kaksi kaksiosaista otteluparia. Näiden jälkeen polut yhdistyvät.

Lohkovaiheen jälkeen lohkojen voittajat etenevät suoraan jatkopeleihin. Kahdeksan kansallisen mestareiden polun selvittänyttä eli kaksi otteluparia voittanutta joukkuetta pelaavat puolestaan yksiosaisen otteluparin kotikentällään Mestarien liigan polulla lohkoissaan toiseksi sijoittuneita joukkueita vastaan. Tämän jälkeen jatkossa on yhteensä 16 joukkuetta.

Pudotuspelit poikkeavat muista UEFAn kilpailuista siten, että otteluparit ovat yksiosaisia, ja arpa määrittää kotijoukkueen. Välierät sekä finaali pelataan neutraalilla kentällä – tällä kaudella näyttämönä toimii useiden muiden vuosien tapaan Sveitsin Nyonissa sijaitseva Colovray Sports Centre.

Suomalaisjoukkueen pääseminen Youth Leagueen kuulostaa siis hyvinkin kiharaiselta ja vaatii suotuisia tuloksia muiden maiden sarjoista. Edellinen Youth Leaguen suomalaisedustaja on ollut FC Honka syksyllä 2019. HJK on puolestaan osallistunut kilpailuun syksyinä 2015, 2016 ja 2018. Lisäksi Käpylän Pallo edusti Suomea syksyllä 2017.

Kaikkien suomalaisjoukkueiden tie on noussut aina pystyyn heti ensimmäisellä kierroksella. Vuonna 2015 HJK hävisi Celticille murskaavin 1–6-lukemin, ja vuotta myöhemmin irlantilainen Cork City eteni jatkoon yhteismaalein 1–0. Syksyllä 2018 Klubi haastoi hyvin turkkilaisen Altınordun mutta taipui lopulta yhteismaalein 2–3.

HJK:n nykypelaajista Lucas Lingman, Aapo Halme, Kevin Kouassivi-Benissan sekä viimeisimpänä Tuomas Ollila ovat olleet aiemmin mukana Youth Leaguen peleissä. Viiden vuoden takainen ottelupari Turkin Altınordua vastaan on jäänyt vahvasti Ollilan mieleen.

– Muistan, että se oli ihan sairaan siisti homma. Ne olivat silloin koko kauden isoimmat pelit – ja oikeastaan koko siihenastisen uran isoimmat ja tärkeimmät matsit. Todella siisti ja ikimuistoinen kokemus kaikin puolin, muistelee Ollila.