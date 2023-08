HJK yhtiöittää jalkapallon naisten edustusjoukkueen omaksi osakeyhtiökseen

Helsingin Jalkapalloklubi yhtiöittää naisten edustusjoukkueen omaksi osakeyhtiökseen. Joukkue saa taakseen joukon sijoittajia ja miljoonarahoituksen. Uusi osakeyhtiö tähtää naisten huippujalkapallon kehittämiseen ja kaupallisesti kannattavaan, kasvavaan liiketoimintaan.

Uuden osakeyhtiön ankkurisijoittaja on ohjelmistoyritys Sievon perustaja ja toimitusjohtaja Sammeli Sammalkorpi. Toisena ankkurisijoittana on Mariet Louhento, joka on tehnyt pitkään kehitystyötä suomalaisen jalkapallon saralla – viimeisimpänä Kansallisen Liigan puheenjohtajana sekä Suomen Palloliiton ja HJK Oy:n hallituksissa. Uuden naisten toimintaan keskittyvän osakeyhtiön kolmas pääomistaja on HJK ry. Lisäksi mukana on joukko sijoittajia, muiden muassa jalkapalloilija Robin Lod ja HJK Oy:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen. Lisää sijoittajia tulee mahdollisesti mukaan myöhemmin.

“Tässä hankkeessa yhdistyvät merkittävä taloudellinen potentiaali, kunnianhimoiset urheilulliset tavoitteet ja konkreettinen tasa-arvon edistäminen täysin ainutkertaisella tavalla. Ei olekaan yllätys, että olemme saaneet koottua paitsi merkittävän summan rahaa, myös monipuolisen sijoittajajoukon ja erittäin ammattimaisen hallituksen. Olen innoissani, että pääsemme yhdessä HJK:n muun organisaation kanssa ottamaan seuraavan askeleen suomalaisessa jalkapallossa”, Sammeli Sammalkorpi sanoo.

”Kasvaaksemme suomalaisessa jalkapallossa täyteen potentiaaliin tarvitsemme sekä naisten että miesten paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuja huippuseuroja toimimaan suunnannäyttäjinä. Haluan nähdä tämänkin hankkeen sellaisena, joka parhaimmillaan tukee lajin, seurojen ja liigan kehittymistä myös laajemmin. Kansallisen Liigan jalostuminen moderniksi huippu-urheiluksi edellyttää kaikkien seuraorganisaatioiden kokonaisvaltaista kehittymistä, ja siksi haluamme tulevaisuudessa jakaa kertyvää tietoa myös muiden hyödyksi”, Mariet Louhento kertoo.

Naisten pelaamalla jalkapallolla on HJK:ssa kunniakkaat perinteet jo yli 50 vuoden ajalta. Viime vuosina seurassa on panostettu erityisesti akatemiatoimintaan ja pelaajakehitykseen hyvin tuloksin. Naisten edustusjoukkueen ympärille perustettava oma yhtiö on luontainen jatkumo tehdylle kehitystyölle. Oma osakeyhtiö luo nykyistä paremmat mahdollisuudet kehittää eteenpäin urheilullista ja kaupallista menestystä naisten huippujalkapallon saralla. Suomen menestynein jalkapalloseura HJK toimii jatkossa kolmen yksikön kokonaisuutena, jossa mukana ovat HJK oy, HJK ry ja uusi naisten toimintaan keskittyvä osakeyhtiö nimeltään Ei mikään tytäryhtiö oy.

“Olemme HJK:ssa jo pitkään etsineet toimivinta mallia panostaa lisää naisten huippujalkapalloon. Sammelin johdolla kasattu sijoittajaryhmä ja perustettu osakeyhtiö antavat HJK:n naisten joukkueelle vankan taloudellisen pohjan ja erinomaisen mahdollisuuden nousta seuraavalle tasolle. Olen erityisen iloinen, että voimme ry:n sekä nykyisen ja uuden osakeyhtiön tiiviillä yhteistyöllä jatkossa edistää sekä naisten että miesten huippujalkapalloa yhdenvertaisesti”, HJK ry:n puheenjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

“Minulle ja perheellemme on kunnia-asia olla aktiivisesti myös tässä hankkeessa sijoittajana mukana. Voimme koko HJK-yhteisön tiiviillä yhteistyöllä kehittää kaupallisia kumppanuuksia ja seuran toimintaa entisestään”, jatkaa HJK Oy:n puheenjohtaja ja uuden yhtiön sijoittaja Olli-Pekka Lyytikäinen.

Uuden yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pitkän linjan media- ja markkinointialan ammattilainen Anu Ubaud. Hallituksessa ovat Ubaudin, Sammalkorven ja Louhennon lisäksi myös Kimmo J. Lipponen sekä markkinointialan yrittäjänä ja urheilusponsoroinnin parissa pitkän uran tehnyt Hasse Eranka. Uudelle yhtiölle etsitään parhaillaan toimitusjohtajaa, joka aloittaa työt syksyn aikana.

“Haemme toimitusjohtajaa, jolla on erinomaista kaupallista osaamista, syvää kiinnostusta huippujalkapallon kehittämistyöhön ja näkemyksellisyyttä lähteä rakentamaan tästä kestävää kasvutarinaa. Naisten pelaamassa jalkapallossa on kaupallista potentiaalia, ja kansainvälisesti näemme liikehdintää kasvumahdollisuuksien ympärillä. Suomessa meillä on niin ikään edellytykset olla mukana samassa kunnianhimoisessa ja yhdenvertaisuutta edistävässä huippu-urheilun kehitystyössä”, Anu Ubaud sanoo.