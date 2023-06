HJK:n yleisökeskiarvo nousussa ja kausikorttimyynti kasvanut lähes 50 prosenttia

HJK on kiinnostanut alkukauden aikana yleisöä varsin mukavasti. Klubin kotimatseissa onkin ollut erinomainen tunnelma. Suuri kiitos siitä kannattajille.

Klubin kaksi ensimmäistä kotiottelua pelattiin tyhjille päätykatsomoille Palloliiton kurinpitorangaistuksen mukaisesti. Sen jälkeen kannattajat ovat päässeet takaisin omaan kotiinsa, Klubipäätyyn.

Lisäksi Pohjoispääty lanseerattiin kolmannesta kotiottelusta alkaen Junnupäädyksi. Lapsiperheet, koululaiset ja Klubin junnut ovat ottaneet upeasti Junnupäädyn omakseen. Junnupäädyn yleisömäärät ovat olleet koko ajan kasvussa.

– Junnupääty on ollut loistava lisä ottelutapahtumaamme. Konseptia on tarkoitus kehittää koko ajan, ja olemme saaneet jo tähän mennessä luotua erilaista ohjelmaa Junnupäätyyn. Lisäksi on ollut upea nähdä pelaajien ja nuorten kannattajien kohtaamisia ottelun tauolla ja matsin jälkeen. Tuollaiset kohtaamiset kasvattavat entisestään Klubikulttuuria, HJK:n kaupallinen johtaja Sirja Luomaniemi sanoo.

Viime kaudella HJK:n yleisökeskiarvo Veikkausliigassa (runkosarja ja mestaruussarja) oli 4002 katsojaa ja mediaani 3642. Nyt yleisökeskiarvo on seitsemän kotipelin jälkeen 4634 katsojaa ja mediaani 4723. HJK:n Veikkausliiga-otteluiden yleisökeskiarvo on kasvanut viime kaudesta 15,8 prosenttia. Huomionarvoista on myös se, ettei tällä kaudella pelata Stadin derbyjä, kun HIFK putosi viime kauden päätteeksi Ykköseen.

– Pyrimme kehittämään ottelutapahtumaa kokonaisvaltaisesti, mutta yksi alkukauden selkeimmistä kehityskohteista on ollut ruokapalveluiden parantaminen pala kerrallaan. Parannettavaa löytyy aina, mutta uskon olevamme oikealla tiellä sen suhteen.

– Toinen selkeä kehityskohde on ollut jonojen vähentäminen ja sujuva asiakaspalvelu. Jonotusaika sisääntuloporteille on pienentynyt selvästi. Lisäksi pyrimme mittaamaan tarkasti sitä, kuinka kauan katsojalla menee aikaa sisääntuloportilta ravintolan tai kioskin tiskille. Nämä ovat isoja asioita katsojakokemuksen parantamiseksi, Luomaniemi huomauttaa.

Kausikorttimyynti vilkasta

HJK:n kausikorttimyynti on ollut vilkasta kuluvalla kaudella. Jo ennen kauden alkua HJK oli myynyt maaliskuun 23. päivään mennessä 1767 kausikorttia. Huhtikuussa meni kaksi tonnia rikki, ja nyt kesäkuun 15. päivä lukema näyttää 2368 kausikorttia.

Viime vuonna kausikortteja myytiin noin 1600 kappaletta, joten myynti on kasvanut noin 48 prosenttia.

Kyseisiin lukemiin sisältyvät Veikkausliigan kausikortit, Klubien Klubi -kausikortit, tilauskausikortit, Kansallisen Liigan ja HJK Klubi 04:n kausikortit sekä yrityskausikortit.

Lukema toivon mukaan kasvaa vielä entisestään, sillä maanantaina julkistettiin loppukauden Half Season -kausikortti, jonka myynti on käynnistynyt mukavasti. Half Season -kausikortti on käytännössä puolitettu versio Veikkausliigan kausikortista. Half Season -kausikorttien hinnat ovat alkaen 80 euroa.

Half Season -kausikortilla näkee kaikki HJK:n loppukauden Veikkausliiga-ottelut (runkosarja ja mestaruussarja) sekä saa etuosto-oikeuden europeleihin (karsinnat ja mahdollinen lohkovaihe).

– Half Season -kausikortti on täysin uusi tuote HJK:n kausikorttiperheessä. Mallia on otettu maailmalta. Esimerkiksi norjalaisella Bodø/Glimtillä on erinomaisia kokemuksia kauden puolivälissä myyntiin tulleesta kausikortista. Uskomme, että loppukauden kausari on pienen kynnyksen tapa monelle HJK:ta hieman satunnaisemmin seuraavalle hypätä Klubin kelkkaan mestaruustaistossa ja varmistaa etuosto-oikeus europelien karsintoihin ja mahdollisesti aina tulikuumiin lohkovaihepeleihin, Luomaniemi sanoo.

Viime kaudella kausikorttiperheeseen uutuutena tullut tilauskausikortti saatiin vihdoin myös toimimaan laskutusten osalta. Tilauskausikorttia maksetaan kuukausittain. Maksu lähtee automaattisesti tililtä joka kuukausi. Käytännössä voit olla HJK:n kausikorttilainen samalla tavalla kuin katsoa suoratoistopalveluja ja maksaa niitä suoraveloituksen avulla.

Myös irtolipunmyynnin puolella on tulossa uusia rohkeita kokeiluja loppukaudesta. Mestaruussarjan lippuhinnoittelussa tullaan kokeilemaan dynaamista hinnoittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lipun hinta määräytyy kysynnän mukaan. Dynaamisesta hinnoittelusta kerromme lisää myöhemmin.