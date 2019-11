HKL kehittää metrojunien ohjaamoja

HKL parantaa M300-sarjan metrojunien ohjaamoergonomiaa. Ohjaamoihin suunnitellaan ominaisuuksia, jotka vähentävät kuljettajan fyysistä rasitusta ja parantavat työasentoa ja ergonomiaa.

Kuljettajan istuin vaihdetaan, ja uudessa istuimessa on muun muassa huomattavasti nykyistä laajemmat säätömahdollisuudet. Myös ajopöytä uusitaan, ja jatkossa kuljettajalla on mahdollisuus ajaa seisoma-asennossa. Kuljettajan työasentoa parantaa myös uusi ajokahva, joka on nykyiseen verrattuna lähempänä kuljettajaa. Lisäksi muun muassa poljintaso vaihdetaan säädettäväksi ja ilmanvaihtoa parannetaan.

Ohjaamon muutokset tehdään kaikkiin 20:een M300-sarjan metrojunaan. Junat on toimitettu HKL:lle vuosina 2016-2017. Muutokset toteuttaa junien valmistaja Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF). Muutostyöt on määrä tehdä HKL:n Roihupellon metrovarikolla vuosien 2021-22 aikana.

M300-junat tilattiin alun perin automaattiajoon soveltuvina junina. Metron automatisointiprojektin keskeytyessä HKL tilasi juniin tilapäisen kuljettajakäyttöön soveltuvan ohjaamon. Tilapäisen ohjaamon kuljettajaergonomiassa havaittiin kuitenkin puutteita, minkä vuoksi HKL käynnisti hankkeen kuljettajaergonomian parantamiseksi.