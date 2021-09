HKL:n johtokunnan päätökset 23.9.2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi HKL:n yhtiöittämisen 23.9.2021 12:47:32 EEST | Tiedote

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9. HKL:n yhtiöittämisen. Yhtiöittäminen tarkoittaa nykyisen liikelaitosmuotoisen HKL:n muuttamista osakeyhtiöksi yhtenä kokonaisuutena lukuun ottamatta metrotoimintojen omistus- ja järjestämisvastuita, jotka siirtyvät yhtiöön myöhemmin. Suunnitelman mukaan kaupunkiliikenneyhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2022 alussa. - Kaupunkiraideliikenne on 2020- ja 2030-luvuilla laajenemassa vahvasti. Kyvykkyytemme näiden laajennusten tekemiseen ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseen yhtiömuodossa on parempi. Lisäksi seudullisen raideliikenteen mittakaavaedut voidaan yhtiömuodossa parhaiten lunastaa kaupunkilaisten hyödyksi. Tämä tarkoittaa niin parempaa laatua kuin säästyneitä kustannuksia, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski. Yhtiöittäminen mahdollistaa myös Vantaan kaupungin mukaantulon yhtiön omistajaksi Vantaan näin päättäessä. Vantaa on osaltaan tekemässä päätöstä vielä syksyn 2021 aikana. Yhtiön osakkaina voivat tulevaisuudessa olla myös