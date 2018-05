HKL:n metrovarikolle rakennetaan aurinkovoimala

HKL rakennuttaa aurinkosähkövoimalan Roihupellossa sijaitsevan metrovarikon katolle. HKL:n johtokunta päätti aurinkovoimalan hankinnasta kokouksessaan 3.5.2018.

HKL on sitoutunut käyttämään liikennöinnin ja liikenneinfran kulutukseen ainoastaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Aurinkovoimala on taloudellisesti kannattava investointi ja se maksaa itsensä takaisin 14 vuoden aikana. Voimalan käyttöikä on ainakin 30 vuotta.

Rakennettava aurinkovoimala on nk. älykäs voimala, johon asennetaan paneelikohtaisilla optimisaattoreilla varustetut aurinkopaneelit. Ratkaisu tuo voimalan sähköntuotantoon tehokkuutta, joustavuutta ja turvallisuutta, sillä voimalan tulee olla kytkettävissä jännitteettömäksi. Optimisaattori valvoo myös paneelin lämpötilaa, jolloin se voidaan asettaa kytkemään paneeli pois päältä lämpötilan noustessa liian kuumaksi.

Rakennettava aurinkovoimala koostuu 1780 monikiteistä paneelista ja neljästä invertteristä, jolla voimala kytketään kiinteistön sähköjärjestelmään. Paneelit asennetaan kelluvana tasakattoasennuksena.

Voimalan arvioitu sähköntuotanto ensimmäisenä vuonna on 438 MWh, joka on noin 12 prosenttia metrovarikon sähkönkulutuksesta. Sähköntuotantoa voidaan seurata reaaliaikaisesti. Motiva on myöntänyt voimalainvestoinnille 25 prosentin energiatuen.

HKL hankkii aurinkovoimalan lappeenrantalaiselta GreenEnergy Finland Oy GEF:ltä. Hankintasopimus allekirjoitetaan toukokuussa ja aurinkovoimalan rakentaminen aloitetaan elokuussa.

Kuntien yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut aurinkosähkövoimaloiden hankinnan yhteishankintana kuntasektorin toimijoille vuosille 2017 - 2020. Kilpailutuksen perusteella sopimustoimittajaksi valittiin GreenEnergy Finland Oy.