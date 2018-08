HMD Global esittelee uuden version matopelistä - toimii Facebookin AR-kamerasovelluksella

Nokia-klassikko, matopeli, on pelattavissa Facebookin uudella AR-kamerasovelluksella. Ikoninen peli on päivitetty toimimaan Facebookin kameralla. Mukava tulevat Snake Mask ja Snake Real World, joissa on monipelaajaominaisuus. Pelin fanit voivat lisätyn todellisuuden avulla muuttua ikoniseksi matopelin madoksi ja striimata pelin SUORANA omassa Facebook-uutisvirrassaan. ubettaja Matt Keck on julkistanut #imasnake2-videon juhlistamaan uutta peliversiota. Matt tuli kuuluisaksi netissä alkuperäisellä ”I’am a snake” -videollaan vuonna 2010.

Ikoninen Matopeli on nyt pelattavissa Facebookin AR-kameralla.

HMD Global, Nokia-puhelinten uusi koti, päivittää matopeliklassikkonsa nykypäivään lisätyn todellisuuden avulla. Snake Mask- ja Snake Real World -filtterit tuovat pelin uusien fanisukupolvien saataville. Pelin koukuttava perusidea pysyy samana, mutta hauskalla lisätyn todellisuuden kikalla pelaajat voivat nyt itse olla omenaa rouskuttavia matoja. Matopelin kasvotehosteissa hyödynnetään Facebookin uutta AR-teknologiaa ja tuodaan peli laajimman mahdollisen yleisön ulottuville. Mato eläintarhassa? Mato rannalla? Mato… lentokoneessa? Kaikki tämä on mahdollista Facebookin kameralla. Kun pelin yhdistää vielä Facebook Liveen, pelin voi helposti jakaa suorana omalla Facebook-sivulla ja kaverit voivat liittyä peliin mukaan. Kaikki uudet matopelin kasvotehosteet käyttävät Android™-alustalla toimivien Nokia-älypuhelinten etukameraa. Näin pelaajat voivat muuttua klassikkopelin madoksi, joka reagoi pelaajan kasvonilmeisiin. Snake Real World aktivoi takakameran. Juhlistaakseen uuden päivitetyn matopelin julkistusta koomikko ja tubettaja Matt Keck, joka teki puolivahingossa viraalisensaatioksi muodostuneen ja 23 miljoonaa katsojakertaa YouTubessa saavuttaneen ”I’m a snake” -videon, on testannut matopeliä Facebook-kameralla. Matt uudisti viraalihittinsä käyttäen kasvotehostetta/Snake Maskia esitellessään pelin uusia toiminnallisuuksia. Pekka Rantala, HMD Globalin varatoimitus- ja markkinointijohtaja sanoo: ”Maailmankuulu matopeli kiemurteli takaisin ihmisten sydämiin MWC-konferenssissa vuonna 2017, kun julkistimme Facebook Messengerissä toimivan matopelin. Facebook Messengerin matopeli oli suunniteltu uudelle sosiaalisen median sukupolvelle. Pelaajat pystyivät kutsumaan kavereitaan peliin mukaan ja jakamaan pisteitä, jolloin siitä tuli entistä pelattavampi. Matopeli meni ensimmäistä kertaa maailmanlaajuiseen kanavaan sen sijaan että se olisi ainoastaan ladattavissa puhelimeen, ja sitä pelasi 121 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Esittelemme nyt entistä mukaansatempaavamman pelikokemuksen, jossa pelaajat itse voivat olla matohahmona ja rouskuttaa omenia Facebookin kamerafilttereiden avulla. Tuomme näin suuresti rakastetun klassikkopelin uuteen lisätyn todellisuuden aikaan.” Uusi kameratoiminallisuus on saatavilla Facebookin kameran kautta, ja se on tarjolla maailmanlaajuisesti eri Android- ja iOS-laitteille Nokia-älypuhelinten lisäksi. HMD Global kutsuu pelaajia jakamaan erikoisimmat matopeli-paikat käyttämällä hashtagia #imasnake2. Näin pelaat Avaa Facebook-sovellus. Napauta Facebook -kameraikonia sivun vasemmasta ylälaidasta Valitse sivulta Snake Mask. Ja eikun pelaamaan! Matt Keck YouTube #imasnake2: https://www.youtube.com/watch?v=XZBu6rbYfwo&feature=youtu.be Muista jakaa videosi @Nokiamobile-sivulla! Lisätietoja medialle Ossi Korpela Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy p. 050 482 4109 s-posti: ossi.korpela@hmdglobal.com HMD Press Office: press@hmdglobal.com HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella.

Kuvat Ikoninen Matopeli on nyt pelattavissa Facebookin AR-kameralla. Lataa Matopeli päivittyi lisätyn todellisuuden toiminnallisuudella. Lataa