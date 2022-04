Hoitajajärjestöjen lakko vaikeuttaa palvelutuotantoa: Keusote ei peru toistaiseksi laajasti jo sovittuja aikoja

Syöpiä ehkäistään tehokkaasti seulonnoilla – ahkerimmin seulontaan osallistutaan Pornaisissa 22.3.2022 16:54:39 EET | Tiedote

Naisten yleisin syöpätauti on rintasyöpä. Alueellamme rintasyöpätilanne on ollut koko Suomea parempi, mutta suotuisa kehitys on pysähtynyt ollen nyt maan keskitasoa. Keusote tarjoaa yhdessä Suomen Radiologikeskuksen kanssa mammografiaseulonnan kaikissa alueemme kunnissa.