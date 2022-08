Hoitajapula näkyy hälyttävästi työnhakupalvelussa – työpaikkailmoituksissa 75 % kasvu, eikä se ole vielä koko totuus

Vuonna 2021 hoitajia* etsittiin Duunitorilta 35 996 työpaikkailmoituksella, mikä on yli 75 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

”Luvut eivät valehtele. Terveydenhoitoalalla on kova tarve löytää päteviä hoitajia eri tehtäviin. Voidaan myös pohtia, onko vuoden 2020 loppupuolella voimaan astunut hoitajamitoitus kiihdyttänyt tätä trendiä”, toteaa Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Niko Pikkuaho.

Hoitajien henkilöstömitoitus astui voimaan iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuonna 2020. Saman vuoden lokakuusta lähtien mitoitus on ollut vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti.

Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitusta nostettiin vähintään 0,55 työntekijään ja vuoden 2022 alusta 0,6 työntekijään asiakasta kohti.

Henkilöstömitoituksen on määrä astua täysimääräisesti voimaan 1.4.2023, jolloin se tulee olemaan vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Työpaikkailmoitusten määrä on yhä kasvussa

Työvoimapula ei vaikuta helpottuvan, sillä työpaikkailmoitusten määrä on jatkanut kasvuaan myös vuoden 2022 aikana. Tämän vuoden elokuuhun mennessä hoitajamitoitukseen liittyviä työpaikkailmoituksia on julkaistu 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Tällä hetkellä avoimia hoitajien työpaikkailmoituksia on 3811.

Koko totuutta työpaikkailmoitusten määrä ei kerro, sillä moni työnantaja hakee yksittäisellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä. Tilanne voi siis olla jopa hälyttävämpi kuin mitä työpaikkailmoitusten määrä osoittaa.

”Duunitorin datasta havaittava kehitys työpaikkailmoituksissa tukee osaltaan käsitystä, jos nyt ei kriisistä, niin ainakin vakavasta hoitajapulasta”, Pikkuaho toteaa.

Hoitajapulaan haetaan helpotusta rekrytoinnin uudistamisella

Terveydenhuoltoalan työnantajat etsivät kipeästi ratkaisuja työvoimapulaan. Tapaan, jolla alan osaajia rekrytoidaan, onkin kiinnitetty viime vuosina uudella tavalla huomiota.

On selvää, että rekrytoinnin kehittäminen ei yksin ratkaise hoitajapulaa, mutta se on tärkeä työväline muiden joukossa. Duunitori on auttanut terveydenhuollon asiakkaitaan esimerkiksi uudistamaan työpaikkailmoituksiaan sekä rekrytointimarkkinointiaan.

”Olemme pohtineet heidän kanssaan muun muassa, kerrotaanko työnkuvasta tarpeeksi realistisesti ja kattavasti, miten työn palkkausta voi avata selkeästi sekä uskaltaako työn haasteista puhua avoimesti. On myös tärkeää kertoa työn sisällöstä ja työpaikan kulttuurista oikeiden työntekijöiden kasvoilla ja aidoilla tarinoilla”, kertoo Duunitorin työnantajakuvan asiantuntija ja markkinointipäällikkö Vilma Vikman.

Myös hoitajien tavoittaminen oikeissa kanavissa oikealla tavalla on tärkeää.

”Hoitajia on osattava puhutella heidän kielellään, heitä kiinnostavilla aiheilla ja heidän käyttämissään viestintäkanavissa. Harva kokenut hoitaja selailee työpaikkoja aktiivisesti, vaan uusia mahdollisuuksia bongataan esimerkiksi somesta”, Vikman muistuttaa.

*Miten data kerättiin?

Tiedotteessa on käytetty Duunitorin dataa vuosina 2019–2022 julkaistuista työpaikkailmoituksista, joita hoitoalan henkilöstömitoitus koskee. Kerättyjä ammattinimikkeitä olivat apulaisosastonhoitaja, fysioterapeutti, geronomi, lähihoitaja, sairaanhoitaja, hoiva-apulainen, hoiva-avustaja, lähihoitaja, laitoshoitaja, ohjaaja, osastonhoitaja, palvelutalon johtaja, perushoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti, vanhustenhoitaja, vanhustyön ohjaaja ja yöhoitaja.

