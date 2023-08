Hoitajatodistus helpottaa lääkäreiden työkuormaa

Lomakeralli työllistää lääkäreitä turhaan 28.3.2023 13:47:31 EEST | Tiedote

Lääkäreiden työajasta tarpeettoman suuri osa kuluu todistusten ja lomakkeiden täyttämiseen. Esimerkiksi Poliisi vaatii ajokyvyn arviointilomakkeita ja työnantajat A-todistuksia työntekijöiltään. Tekemistä riittäisi asiakastyössäkin. Sairaalat ja terveyskeskukset ovat terveyden asiantuntijoita. Lomakkeiden täyttäminen on terveydenhuollon kannalta ylimääräistä työtä, jota tehdään asiakkaan jonkin toisen prosessin takia, muistuttaa neurokirurgi, johtava asiantuntija Pirkko Kortekangas UNA Oy:stä. UNA Oy:n kehittämä ratkaisu lomakerallin vähentämiseksi on Lomake UNA. Se on rakennettu suoraan Kanta-järjestelmän päälle, jolloin lääkärinlausunto menee Lomake UNAn avulla välittömästi Kantaan. Vastaavaa terveydenhuollon sovellusta, jonka voi integroida mihin tahansa potilastietojärjestelmään, ei ole muita. Lakisääteisesti tuotettavia lomakkeita on nelisenkymmentä, mutta niistä vain joka neljäs voidaan tällä hetkellä viedä suoraan Kanta-järjestelmään. Viranomaisyhteistyö takkuaa. Kanta-yhteys on