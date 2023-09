Hoitokeskustelun voi käydä verkossa – potilas saa vastauksen suoraan omasta hoitoyksiköstään

Hoitokeskustelu on digitaalinen palvelu, jonka kautta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) hoitosuhteessa oleva potilas voi ottaa yhteyttä hoitoyksikkönsä ammattilaisiin kiireettömissä asioissa. Palvelu on otettu kokeilukäyttöön keväällä 2019 ja tänä syksynä tavoitteena on, että siitä kasvaisi ensisijainen yhteydenottotapa potilaille, joille digipalvelun käyttäminen on mahdollista.

Hoitokeskustelussa potilas kirjautuu Taysin sähköisen asioinnin palveluun OmaTaysiin ja aloittaa keskustelun syöttämällä järjestelmään hoitoyksiköstä tai pirha.fi-sivuilta saatavan pin-koodin. Tämän jälkeen hän pääsee kirjoittamaan kysymyksensä viestikenttään ja saa viestiinsä lääkärin tai hoitajan vastauksen kahden arkipäivän sisällä.

Palvelu on lunastanut paikkansa useamman vuoden kokeilujakson aikana. Käytännössä ainoa vaihtoehto hoitokeskustelulle on puhelu, joita osastoille ja poliklinikoille voi tulla satoja päivässä.

− Takaisinsoitto on usein ruuhkautunut ja puhelu voi tulla potilaalle hankalalla hetkellä. Ei ole mukava kassajonossa vastata omaan terveyteen liittyviin kysymyksiin, sanoo kehittämispäällikkö Sari Numminen Taysista.

Viesti milloin haluat

Kysymykset liittyvät usein hoito-ohjeisiin, joita potilaat haluavat varmistaa toimenpiteen jälkeen. Vastaavasti vuodeosastoille tulevat saattavat kysyä jotakin tulevasta toimenpiteestä.

Hoitokeskustelua voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta ja viesteihin voi palata uudelleen. Kokemus on näyttänyt, että suurin osa viesteistä lähetetään illalla.

− Tämä kertoo, että palvelu helpottaa etenkin niiden asiakkaiden viestimistä, jotka eivät pysty esimerkiksi omasta päivätyöstään irrottautumaan puhelinjonoon.

Yhtä lailla käyttäjien joukossa on myös iäkkäämpiä potilaita. Hoitokeskustelussa vastaus tallentuu, ja potilaan on helppo tarvittaessa näyttää viesti vaikkapa omalle läheiselleen tai työterveyslääkärilleen.

− Tämä helpottaa myös huonokuuloisia potilaita tai potilaita, jotka eivät voi puhua tai jotka asioivat muulla kuin omalla äidinkielellään, Numminen täydentää.

Työrauhaa myös ammattilaisille

Kun palvelu on ajasta riippumaton, siitä hyötyvät myös viesteihin vastaavat ammattilaiset.

− Myös heille on helpotus, että viesteihin voi vastata silloin, kun hoitoyksikön muut työt sallivat. Lisäksi vastaukseen tarvitaan usein perehtymistä potilaan tilanteeseen sekä näkemystä kollegoilta tai hoitavalta lääkäriltä. Sähköisesti tulleeseen kysymykseen ehtii rauhassa hankkia tarvittavat tiedot.

Hoitokeskustelun käyttäminen vaatii varmennetun tunnistautumisen. Näin hoitohenkilökunta voi olla varma myös siitä, että kysyjä on juuri kyseinen potilas.

− Tietoturvasyistä esimerkiksi sähköpostikyselyihin tai tekstiviesteihin ei voida vastata, Numminen muistuttaa.