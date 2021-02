Hoiva-alan henkilöstöpulaa ei ratkaista vain koulutuspaikkoja lisäämällä

Hoiva-alan henkilöstöpulaan esitetään julkisessa keskustelussa useimmiten ratkaisuksi koulutuksen lisäämistä. Se ei yksin riitä. Hoiva-alalla on kehitettävä myös johtamista. Attendo alan suurimpana yksityisenä toimijana on avainasemassa johtamisen kehittämisessä. Jokainen Attendon neljästä sadasta yksikönjohtajasta osallistuu räätälöityyn esimiesvalmennukseen, joka täydentää jo käytössä olevaa lähiesimieskoulutusta.

THL teki marraskuussa kyselyn, jossa tutkittiin henkilöstömitoitusta vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Kyselyllä selvitettiin, täyttääkö henkilöstömitoitus 1.10.2020 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaisen 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Mitoitusvaade on noussut kyselyn jälkeen tasolle 0,55. Alalle tarvitaan seuraavien yhdeksän vuoden aikana arviolta 30 000 uutta hoitajaa. Tulokset osoittavat, että alalla on suuria rekrytointiongelmia jo nyt. Koulutuspaikkojen lisääminen ei yksin riitä ratkaisuksi.

Vuoteen 2030 mennessä yli 85-vuotiaiden määrä Suomessa kasvaa 40 % ja samaan aikaan hoitajia eläköityy ja siirtyy alalta muihin tehtäviin. Lisäksi uusi vanhuspalvelulaki edellyttää ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä 0,7 välitöntä asiakastyötä tekevää työntekijää asukasta kohti 1.4.2023.

Henkilöstöpulan ratkaisemiseksi esitetään julkisessa keskustelussa useimmiten ratkaisuksi koulutuksen lisäämistä. Se ei yksin riitä.

- Vetoamme kaikkiin alan toimijoihin, jotta alamme yhdessä nostaa esiin alan hyviä puolia ja työn merkityksellisyyttä, jotta alasta tulee houkutteleva uravaihtoehto niin nuorille kuin alanvaihtajille. Lisäksi odotamme viranomaisilta ulkomailla suoritettujen ammattitutkintojen tunnustamista ja saatavuusharkinnasta luopumista hoitoalan ammattilaisten osalta, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Henkilöstöpulan ratkaisemiseksi alalla on kehitettävä johtamista. Attendo alan suurimpana yksityisenä toimijana on avainasemassa johtamisen kehittämisessä. Jokainen Attendon neljästä sadasta yksikönjohtajasta osallistuu räätälöityyn esimiesvalmennukseen, joka täydentää jo käytössä olevaa lähiesimieskoulutusta.

- Meillä on suurena toimijana vastuu myös koko alan toimintakulttuuriin vaikuttamisesta. Johtajien koulutuksen lisäksi jokainen attendolainen osallistuu keskustellen toteutettavaan, toimintakulttuurin muutokseen tähtäävään valmennukseen. Muutosmatkamme tavoitteena on ansaita suomalaisten luottamus ja tehdä Attendosta alan halutuin työ- ja asuinpaikka, Holmqvist sanoo.

THL:n kyselyyn vastasi 1532 ympärivuorokautisen hoivan yksikköä. Tiedot kerättiin kolmen viikon aikana. 94 prosenttia yksiköistä täytti lakisääteisen henkilöstömitoituksen. Kuusi prosenttia yksiköistä ei yltänyt minimimitoitukseen. Näistä rajan alittaneista yksiköistä 77 prosenttia oli julkisen palveluntuottajan eli käytännössä kuntien ja kuntayhtymien omia yksikköjä. Henkilöstömitoitukseen lasketaan vain välitön asiakastyö.

- Attendon tulokset kyselyssä osoittavat, että meillä on lain mukainen henkilöstömitoitus kunnossa. Kyselyn aikaan mitoitusvaade oli 0,5 ja vuoden alusta alkaen mitoitus on 0,55. Attendo Kutomokodin osalta THL:n julkaisemissa tuloksissa on tänään löydetty virhe, josta on ilmoitettu THL:lle. Palkkasimme jo ennen lakimuutosta lisää henkilöitä vastaamaan välillisestä asiakastyöstä. Meitä kaikkia Suomessa koskee kuitenkin alalla yhä paheneva henkilöstöpula. Sen ratkaisemiseksi tarvitsemme uusia keinoja ja hyvää yhteistyötä tilaajien, viranomaisten ja liittojen kanssa, Holmqvist toteaa.

THL:n kyselyä on tehty vuodesta 2013 lähtien. Tänä vuonna THL julkaisee luvut ensimmäistä kertaa yksikön tarkkuudella. Tuloksia hyödynnetään Attendolla ikäihmisten palveluiden kehittämiseen ja seurantaan. Myös valvonta- ja tilastoviranomaiset, ministeriöt ja tutkijat käyttävät tietoja vanhuspalvelujen arviointiin.

