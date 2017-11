Hoivakodissa asuva Ässät-kannattaja saa seuraavan Pataelämyksen

Attendo Latokartanon hoivakodin asukas saa 70-vuotislahjaksi ikimuistoisen elämyksen, kun Ässät ja Lindab tarjoavat hieman ennen virallista juhlapäivää päivänsankarille Pataelämyksen 25. marraskuuta pelattavassa Ässät – Lukko paikallisottelussa. Ässät ovat näkyneet hoivakodin arjessa aiemminkin.

Attendo Latokartanon hoivakodin asukas saa 70-vuotislahjaksi ikimuistoisen elämyksen, kun Ässät ja Lindab tarjoavat hieman ennen virallista juhlapäivää päivänsankarille Pataelämyksen 25. marraskuuta pelattavassa Ässät – Lukko paikallisottelussa.



”Pekka on urheilua rakastava suuri Ässät-kannattaja ja Vellu Ketola on hänen mielestään suurin kaikista. Teemme Ässien kanssa yhteistyötä kummipelaajuuden kautta ja kysyimme, olisiko merkkipäivä mahdollista huomioida jotenkin. Olimme valtavan ilahtuneita, miten Ässät lähtivät heti asiaan mukaan ja ehdottivat näin ikimuistoista iltaa”, kertoo hoivakodin johtaja Heidi Seppälä.



Juhlavieras pääsee vierailemaan pelaajien pukukopissa, saa tiputtaa kiekon yhdessä alumnipelaajan kanssa sekä pelin lisäksi hänelle ja muutamalle läheiselle tarjotaan ruoat Areenalla.



Ässät ovat näkyneet hoivakodin arjessa aiemminkin. Hoivakodin nykyinen kummipelaaja on Mikko Salmio ja kaikkiaan kummipelaajia on ollut jo 3. Pelaajia on vieraillut Attendo Latokartanossa ja viime talvena maalivahti haastettiin vierailun yhteydessä leikkimieliseen maalikisaan. Pelaajien vierailuilla ja tv:stä katsotuilla otteluilla on hoivakodissa suuri merkitys.



”Kummipelaajuus on voimavara sekä Attendolle että Ässille. Kummipelaajan myötä Attendo on päässyt näkemään esimerkiksi porilaista kiekkohuumaa lähempää kuin moni muu. Elämme täyttä elämää ja tiedämme mitä urheilurintamalla tapahtuu. On tärkeä pitää nämä asiat mukana läpi elämän”, sanoo Seppälä

”Kun Salmion kummiyritys Attendo lähestyi Ässiä asian kanssa, lähdimme erittäin mielellämme mukaan. On hienoa tarjota pitkäaikaiselle kannattajallemme tämä mahdollisuus nauttia pelistä uudella tavalla.” Porin Ässien toimitusjohtaja Eeva Perttula kertoo.

Pataelämys on kehitetty Lindabin kanssa yhteistyössä tarkoituksenaan tarjota unohtumattomia elämyksiä kannattajille, jotka ovat olleet Ässien ja Lindabin yhteistyössä aina keskiössä.

”Tästähän urheilussa ja kannattamisessa on kyse, koetaan suuria tunteita yhdessä joukkueen kanssa ikään katsomatta. Hienoa nähdä, että Pataelämys on löytänyt paikkansa porilaisessa jääkiekkokulttuurissa”, kommentoi Lindab Oy:n myyntijohtaja Janne Nordling

”Olemme etuoikeutettuja päästessämme toteuttamaan yhdessä Lindabin kanssa kannattajillemme unohtumattomia elämyksiä jääkiekon ja Ässien parissa. Haluamme olla osa yhteiskuntaa ja läsnä sen jokaisella osa-alueella. Tästä hienona osoituksena on tuleva lauantai-ilta, kun pääsemme jättämään unohtumattoman muistijäljen yhdelle kannattajallemme”, Perttula sanoo.

Toimitukset ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan Ässät – Lukko -paikallisottelua suuren kannattajan ollessa juhlavieraana. Jäähallilla on mahdollisuus keskustella aiheesta lisää.