Hoivakodissa heittäydyttiin ammattilaisten ehostettaviksi, seuraavana vuorossa seniorit Vaasassa

Meikkaaja-maskeeraaja ja blogisti Miia Ezen sekä drag queeniksi pukeutunut maskeeraaja Miikka, taiteilijanimeltään Miss B., jalkautuivat viime kuussa Attendon hoivakotiin Klaukkalassa. Kahden ammattilaisen ja kauneusalan opiskelijoiden hemmottelutilaisuus sai ikääntyneet viihtymään kauneudenhoidon parissa koko päivän, sillä oman ehostuksen lisäksi seurattiin myös muiden laittautumista. Suosion siivittämä tapahtuma on päätetty toteuttaa seuraavaksi Vaasassa, jonne Miia ja Miss B. matkaavat Attendo Kaarlentuvan hoivakotiin 11. kesäkuuta.



- Kampauksia, meikkejä ja käsihoitoja on luvassa koko päivän Kaarlentuvan asukkaille. Ensimmäisessä kauneuspäivässä myös muutamat miehet intoutuivat kokeilemaan käsihoitoja ensimmäistä kertaa elämässään, vinkkaa kauneuspäivästä vastannut Krisli Laurila Attendosta.



Ehostuksesta jää pysyvämpi jälki osallistujalle



Ehostuksesta halutaan jättää myös pysyvämpi jälki, joten kaikki osallistujat saavat muistoksi itsestään paikalle hankitun ammattivalokuvaajan otoksen.



- Idea on mielestäni uusi ja raikas ja tuo piristystä arkeen. Parturi ja jalkahoitaja käyvät meillä muutenkin, mutta kokonainen kauneudelle varattu päivä on yhteisöllinen tapahtuma, jossa tulokset näkyvät heti, ja jossa kaikki viihtyvät sukupuoleen katsomatta yhdessä. Oli liikuttava nähdä ikäihmisten kasvoilla se onni, kun heitä meikattiin, kertoo Klaukkalan hoivakodin johtaja Maritta Havanka.



Kilvan kehumista



Seniorit intoutuivat kilvan kehumaan Klaukkalassa toisiaan ja päivää leimasi alun arastelun jälkeen ilo.



- Hyvältä näyttää, kunhan tuo vielä pysyisi, sanoo Pirkon mies pilke silmäkulmassa.



- Terttu on tuollainen missi, kommentoi eräs asukas toveriaan.



Terttu Lahdenperän rutiineihin onkin nuorempana kuulunut aina laittautuminen, mutta hoivakodissa hän ei ole enää jaksanut. Meikkiin pääsyä Lahdenperä odotti innokkaasti ja viihtyi laitetussa ulkomuodossaan ja kävi hakemassa meikkaajalta lisää huulipunaa huuliinsa pitkin päivää.



- On kiva, että järjestetään tällaisia tapahtumia hoivakodissa, eikä tarvitse lähteä minnekään, vaan ammattilaiset tuodaan tänne meidän luokse, todettiin Klaukkalasta yhdestä suusta.