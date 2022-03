Hoivakoti Kallionsydämen toiminnassa ei syytä epäillä rikosta

Syyttäjä harkitsi hoivakodin vastuuhenkilön ja viiden hoivakodin toimintaa valvoneen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän virkamiehen syyttämistä tehtävien laiminlyönnistä.

– Olemme hyvin iloisia siitä, että tarkan esitutkinnan ja harkinnan jälkeen syyttäjä on tehnyt tämän päätöksen. Voimme nyt todeta kaikkien attendolaisten toimineen vaikeissa olosuhteissa oikein ja ammattitaitoisesti, sanoo toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Attendo teki maaliskuun 2020 alusta asti paljon ennakoivaa työtä asukkaiden ja työntekijöiden suojaamiseksi koronavirukselta. Pandemia oli tuolloin alkuvaiheessa, eikä kansallisia ohjeistuksia esimerkiksi suojautumisesta ollut annettu. Myös koronatestaaminen isossa mittakaavassa oli vasta käynnistymässä. Tartuntoja oli Suomessa hyvin vähän. Virus pääsi sisään Kallionsydän-hoivakotiin useista ennakoivista suojaamistoimista huolimatta.

Koko ensimmäisen pandemiavuoden 2020 aikana, jolloin koronarokotteita ei vielä ollut käytössä, Attendon noin 12 000 asukkaan keskuudessa todettiin 71 tartuntaa kymmenessä hoivakodissa.

Kulunut alkuvuosi on näyttänyt, ettei pandemia ole vielä ohi.Omikron-virusmuunnos on levinnyt voimallisesti koko yhteiskunnassa, jatartuntojen määrä on kasvanut myös hoivakodeissa. Attendolla virus on aiheuttanut myös yhtiön historian suurimmat sairauspoissaolot.

– Rokotukset ja hyvä suojautuminen ovat osoittautuneet tehokkaaksi suojaksi taudin vakavaa muotoa kohtaan, ja estäneet menehtymisiä. Hyvä, että ikääntyneiden neljäs rokotekierros on jo hyvässä vauhdissa myös hoivakodeissa, Virpi Holmqvist toteaa.

Tehostetut suojaustoimet käyttöön jo varhaisessa vaiheessa

Poliisi sai rikosilmoituksen Kallionsydämen työntekijöiden toiminnasta ja aloitti sen perusteella esitutkinnan 7.5.2020. Attendo siirsi Kiuruvedellä sijaitsevan Kallionsydämen toimintavastuun Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle 9.4.2020. Hoivakodissa ilmeni maaliskuussa 2020, maailmanlaajuisen koronaviruspandemian varhaisessa vaiheessa, useita tartuntoja. Osa niistä johti hyvin hauraiden ikäihmisten menehtymiseen koronavirustaudin aiheuttamaan vakavaan sairauteen.

Attendo toimitti esitutkintaa varten tarkan aikajanan, josta käy ilmi tapahtumien tarkka kulku ja auttoi poliisia monin tavoin esitutkinnan edetessä. Esitutkinta päättyi lokakuussa 2021 ja eteni syyteharkintaan.

Attendo sai tiedon Kallionsydämen hoivakodissa intervallihoidossa olleen asiakkaan koronatartunnasta maaliskuun lopulla 2020. Tuolloin kävi ilmi, että koronavirus oli ehtinyt levitä hoivakodissa oireettomana useiden päivien ajan. Useat asukkaat ja työntekijät olivat jo alkaneet oireilla, jonka johdostaKallionsydän-hoivakodissa tehostettiin suojaustoimia ja siivousta Attendon koronavirusohjeistuksen mukaisesti.

