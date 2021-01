Hoivakotien asukkaiden ja henkilöstön koronarokotukset alkavat Espoossa

Koronarokotukset Espoossa jatkuvat. Hoivakotien asukkaiden ja henkilöstön rokotukset alkavat tällä viikolla. Myös Samarian infektioaseman, koronanäytteenoton ja ensihoidon henkilöstön rokotukset alkavat. Viime viikolla rokotuksia annettiin Espoon sairaalan henkilöstölle.

THL:n kansallisen rokotusjärjestyksen mukaan ympärivuorokautisen hoivan asukkaat kuuluvat koronapotilaita hoitavan henkilöstön ja hoivapalvelujen henkilöstön lisäksi ensimmäisinä rokotettaviin ryhmiin.

Espoossa on lähes 40 hoivakotia, joissa asukkaita on noin 1350. Tavoitteena on, että kaikki hoivakotien asukkaat saavat tarvittavat kaksi rokotetta tammi-helmikuun aikana. Hoivakotikohtainen rokotusaikataulu tarkentuu lähiaikoina ja tiedotamme siitä kullekin hoivakodille erikseen.

- Olemme iloisia, että pääsemme aloittamaan hoivakotiemme asukkaiden ja henkilökunnan rokotukset. Vaikka rokotukset alkavatkin, muistutamme, että hoivakodeissa noudatetaan edelleen huolellisia suojaustoimenpiteitä ja hygieniaohjeita, kertoo vanhuspalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen.



Vierailut hoivakoteihin jatkuvat erityisjärjestelyin

Vierailut hoivakoteihin toteutetaan edelleen erityisjärjestelyin ja vierailusta tulee sopia aina ennakkoon. Vierailijoiden on käytettävä suu-nenäsuojusta koko vierailun ajan. Jos vierailijalla on hengitystieinfektion oireita, vierailulle ei voi tulla.

Kannustamme omaisia ja läheisiä pitämään yhteyttä asukkaisiimme ensisijaisesti esimerkiksi puheluin tai videopuheluin. Kiitämme omaisia ja läheisiä ymmärryksestä ja yhteistyöstä.

Rokotukset jatkuvat – tiedotamme lisää aikataulujen tarkentuessa

Rokotuksia jatketaan sitä mukaa kun rokotteita saadaan lisää. Jatkoaikataulu riippuu mm. rokotteiden saatavuudesta ja toimituksista. Koronavirusrokotteita saadaan Suomeen aluksi vain rajoitetusti, ja siksi rokotteita on alkuun mahdollista tarjota vain tietyille kohderyhmille.

Koronapotilaita hoitavan terveydenhuollon henkilöstön ja hoivakotien henkilöstön sekä asukkaiden rokotusten jälkeen rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen.

Tiedotamme rokotusjärjestelyistä ja -aikatauluista tarkemmin rokotusten edetessä. Laajempi henkilökunnan ja väestön rokottaminen voidaan aloittaa arviolta kevättalvella – keväällä 2021.

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista: espoo.fi/koronarokotus.