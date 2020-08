HOK-Elannolta merkittävä investointi legendaariseen Sokoksen taloon – Uusi ravintolaperhe avautuu Helsingin parhaalle paikalle

Happy Farmer -ravintolaperhe käyttää muun muassa Sokoksen alakerran S-marketin hävikkiraaka-aineita ruokiensa valmistuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa tiloihin aukeaa 6. elokuuta Coffee Bar & Wine sekä Kitchen & Bakery. Ensi vuoden alussa Happy Farmer -perhe laajenee vielä uudella ravintolalla, joka avautuu nykyisen Casa Largon tiloihin.

Uusi ravintolaperhe uudistaa koko Sokoksen kulman ravintolatoiminnan ja aloittaa uudenlaisen yhteistyön alakerran uudistetun S-marketin kanssa hyödyntäen annoksissaan kaupan ruokahävikkiä.

”Ruokahävikin vähentäminen on yhä tärkeämmässä roolissa tänä päivänä ja Happy Farmer on HOK-Elannolta merkittävä uusi avaus toimia entistä vastuullisemmin muuttuvassa maailmassa. Yhdistämällä osaamistamme niin kaupan alalla kuin ravintoloissakin voimme tarjota kuluttajille uuden, vastuullisemman vaihtoehdon. Ja tietysti hyvää ruokaa”, kertoo HOK-Elannon ravintolatoimen johtaja Henriikka Puolanne.

”Konseptia on mahdollisuus hyödyntää myös muissa ravintoloissa ja kaupoissa, kun saamme kokemuksia. Olemme nyt jo tehneet paljon ruokahävikin vähentämiseen kaikissa ravintoloissamme ja opimme varmasti jälleen uusia asioita. Happy Farmerissa yhdistyvät vastuullisen kuluttamisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin megatrendit. Esimerkiksi kasvikset ovat menussa keskiössä, valinnanmahdollisuuksiin on panostettu ja jokainen voi koostaa itselleen parhaimman kokonaisuuden”, hän jatkaa.

Parhaimpia paikkoja ravintolalle

Happy Farmer avautuu Sokoksen talossa, joka on keskeisimpiä paikkoja Helsingissä. Happy Farmer Coffee Bar & Wine sekä Kitchen & Bakeryn lisäksi alkuvuodesta 2021 avataan myös ruokaravintola nykyisen Casa Largon tiloihin. Casa Largo palvelee kuitenkin vielä loppuvuoden normaalisti.

Happy Farmer tulee olemaan ravintolaperhe, josta asiakas saa ruokaa niin aamupalalle, lounaalle, päivälliselle kuin iltamyöhällekin. HOK-Elannossa nähdään vahvasti, että tämän tyyppinen konsepti on tätä päivää ja merkittävä valtti kilpaillulla alalla pärjäämisessä.

”Aika ei ole enää yhden ateria-ajan ravintoloiden puolella, vaan on toimittava aamuvarhaisesta yömyöhään. Sokoksen talo rautatieaseman vieressä on yksi parhaimpia liikepaikkoja Helsingissä”, Puolanne toteaa.

Korona löi ravintola-alaa – mutta nyt on aika investoida

Koronaviruksen aiheuttama kriisi koetteli ravintola-alaa kovalla kädellä keväällä, mutta tilanne on kesäksi helpottunut. HOK-Elanto näkee ajan olevan kuitenkin nyt hyvä merkittävälle investoinnille.

”Tämä on ollut varsin poikkeuksellinen vuosi ja ravintola-ala on kokenut kovia koronatilanteessa. Poikkeusajan jälkeinen aika on kuitenkin osoittanut, kuinka ihmiset kaipaavat hyvää ruokaa, juomaa ja kohtaamisia. Uskomme vahvasti, että Happy Farmerin sanoma uudenlaisena ravintolana innostaa ja kiinnostaa”, Puolanne kertoo.