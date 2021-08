HOK-Elannon alkuvuosi 2021: RUOKAKAUPPA JA INVESTOINNIT KASVOIVAT

Jaa

Ruoan verkkokauppa tuplaantui. Henkilöstön määrä kasvoi 550 henkilöllä vuoden takaisesta, työpaikkoja avoinna runsaasti. Investoinnit olivat alkuvuonna 72,5 M€ ja ovat vuonna 2021 yhteensä lähes 120 M€.

HOK-Elanto investoi vahvasti palveluidensa parantamiseen alkuvuonna 2021. Uusia yksiköitä on avattu, vanhoja uudistettu ja ruoan verkkokaupan palvelukykyä on nostettu. Investoinneissa huomioidaan palveluiden laadun lisäksi myös ympäristönäkökulma, kun myymälöiden kylmälaitteita ja valaistusratkaisuja uusitaan ja sähköautojen latausverkostoa laajennetaan voimakkaasti.



Koronaepidemian hallitsemiseksi asetetut rajoitustoimet kurittivat ravintolatoimialaa edelleen koko alkuvuoden. Kesällä rajoitusten lievenemisen myötä kauppa piristyi, mutta syksyn näkymiä haittaavat uudelleen kiristyneet rajoitukset. Helsingin keskusta on hiljentynyt etätöiden yleistyttyä ja matkailijoiden vähennyttyä, mikä näkyi koko keskusta-alueen asiakasmäärissä toimialasta riippumatta.

- HOK-Elannon ensisijaisina tavoitteina koko korona-ajan on ollut turvalliset ja laadukkaat palvelut asiakkaillemme, turvata toimeentulo työntekijöillemme, sekä jatkaa investointeja palveluiden parantamiseksi ja verkoston laajentamiseksi, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen toteaa.



Verkosto kehittyi

HOK-Elanto avasi alkuvuonna uudet Alepat Matinkylään, Tapulikaupunkiin, Porttipuistoon, Lahelaan, Verkkosaareen ja Töölön Kuparitaloon, S-marketin Pukinmäkeen, ABC-polttonesteaseman ja pesukadun Porttipuistoon ja Lahelaan sekä Bar Pinon Kaivokadulle Helsingin keskustaan. Ruoan verkkokauppa tuplaantui koronaepidemian jatkuessa. Verkkokaupan kapasiteettia lisättiin ja toimitusalue kattaakin nyt 99,5 % HOK-Elannon asiakasomistajatalouksista.

S-market-ketjun uudistuskierros eteni suunnitelmien mukaan. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana remontoitiin 15 S-marketia, joihin investoinnit olivat noin 13 miljoonaa euroa. Koko ketjun uudistus valmistuu alkuvuodesta 2022.



Prisma Itäkeskus uudistettiin lattiasta kattoon ja avattiin maaliskuun lopussa. Prisma Tikkurilan julkisivuremontti alkoi helmikuussa ja jatkuu loppusyksyyn. Prisma Olarin ruokaosaston laajennus valmistui vapuksi. Prisma Kaari Kannelmäkeä uudistetaan parhaillaan ja remontti valmistuu joulukauppaan 2021. Remontti on laaja, mutta hypermarket palvelee asiakkaita siitä huolimatta 24/7.

Investoinnit jatkuvat

HOK-Elanto investoi syksyn aikana verkostonsa kehittämiseen 47 miljoonaa euroa, mikä nostaa koko vuoden investoinnit lähes 120 miljoonaan. HOK-Elanto tarjoaa vuoden 2021 lopussa palveluita omistajilleen yhteensä 350 marketissa, tavaratalossa, ravintolassa, autopesu- ja polttonesteasemalla sekä hautaus- ja lakipalveluiden toimipaikassa. Verkkokauppa ja muut digipalvelut, kuten esimerkiksi S-Pankki, täydentävät osaltaan tarjontaa.



- Jatkamme voimakasta, vastuullista investointiohjelmaa jatkossakin asiakkaiden tarpeisiin vastaten niin myymäläverkostoon kuin digipalveluihin, Liimatainen lupaa.

Uusia Alepoita avataan syksyn aikana Kauklahteen, Postipuistoon ja Kannistoon. Myös S-market ketju vahvistuu syksyllä kahdella uudella S-marketilla, jotka avataan Hakaniemeen ja Nöykkiöön, sekä S-market Torpparinmäellä, joka ”uusavataan” laajennettuna.

ABC-ketju laajentaa kuluvan vuoden aikana sähköautojen latausverkostoaan siten, että vuoden lopussa latauspisteitä on 222 eri puolilla HOK-Elannon toimialuetta.

Emotion-ketju palaa syksyllä uuden myymälän myötä Hakaniemeen, entiseen Elannon tavarataloon. Ketju kasvaa myös vuoden 2022 huhtikuussa, kun uusi myymälä avataan Espooseen kauppakeskus Lippulaivaan.

Lippulaivaan avataan myös HOK-Elannon seuraava Prisma huhtikuussa 2022, jonka jälkeen HOK-Elanto palvelee asiakasomistajiaan peräti 15 Prisman verkostolla.



Henkilöstömäärä kasvoi alkuvuonna



HOK-Elannossa ravintolatyöntekijöitä ei ole lomautettu tai irtisanottu koko epidemian aikana, vaan henkilökunnalle on ollut töitä market- ja verkkokaupan yksiköissä. Ravintoloiden asiakasmääriä ja aukioloaikoja koskeneet rajoitukset ovat muuttuneet useasti epidemiatilanteen mukaan, mikä on aiheuttanut epävarmuutta alan työllisyystilanteeseen. Yli 10 prosenttia ravintoloiden noin 800 työntekijästä on halunnut jäädä vakituisesti töihin kaupan alalle, mikä osaltaan lisää ravintoloiden työvoiman tarvetta, kun rajoitukset poistuvat ja paluu kohti normaalia alkaa.

HOK-Elannon henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 6 691, kasvua vuodessa 550 henkilöä. Vakituisen henkilökunnan määrä oli 6276 (6096), mikä oli 180 henkilöä enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. Kasvun taustalla oli uusien toimipaikkojen avaaminen ja verkkokaupan kasvu. Kesätöitä HOK-Elanto tarjosi yli 600 nuorelle sekä lisäksi kahden viikon “tutustu työelämään ja tienaa” -jakson noin 800 harjoittelijalle.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kiittää koko henkilöstöä hyvästä työstä ja erinomaisesta joustavuudesta haastavissa olosuhteissa.

Osuuskaupasta monipuolisia omistajahyötyjä

HOK-Elantoon liittyi vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 11 308 uutta asiakasomistajaa. Kauden lopussa heitä oli 645 509 eli 77,4 % toimialueen yhdeksän kunnan kotitalouksista. HOK-Elannon asiakasomistajat ostivat alkuvuonna Bonusta kerryttäviä tuotteita ja palveluja yli 1,1 miljardilla eurolla HOK-Elannosta, S-ryhmästä ja S-ryhmän yhteistyökumppaneilta.

Kilpailukykyisillä hinnoilla, tuote- ja palvelueduilla sekä maksuttomilla peruspankkipalveluilla kasvatetaan omistajahyötyjä. Maksetun Bonuksen määrä kasvoi 8 prosenttia. Yli neljännes ostoista maksettiin S-pankin kortilla, mikä nosti maksettua maksutapaetua 14 prosenttia.

Korona nakersi ravintoloita ja tavarataloja

Alkuvuoden 2021 liikevaihto oli 1 093,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 2,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi marketkaupassa 3,1 prosenttia. Liikkumisen lisääntyessä polttoneste- ja autopesukauppa kasvoi 23,6 prosenttia. Koronaepidemian jatkuessa liikevaihtoaan menettivät tavaratalokauppa -2,7 prosenttia sekä ravintolaliiketoiminta -33,0 prosenttia.

HOK-Elannon alkuvuoden tulos ennen veroja oli 10,2 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli -14,7 M€. Tuloksen paraneminen johtui pääosin sijoitussalkun arvon noususta. Koronaepidemia heikensi edelleen ravintola- ja tavaratalokaupan tulosta.

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat 30.6.2021 olivat 314,1 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 362,2 M€). Omavaraisuusaste oli 76,8 prosenttia (78,3%).