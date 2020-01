HOK-Elannon edustajistovaalien ehdokasasettelu alkoi

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaalit järjestetään 26.3.-6.4.2020. Ehdokasasettelu on käynnissä ja jatkuu helmikuun 7. päivään asti.

Yrityksiltä odotetaan tekoja niin globaalien haasteiden kuin arjen ongelmakohtien ratkomiseksi.



- Me haluamme olla muutosmoottori ja haastamme jäsenemme pohtimaan, mitä toiveita heillä on alueemme kehittämiseksi, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen sanoo.



- Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla kaupanalan ammattilaisia tai poliitikkoja. Edustajisto tarjoaa näköalapaikan ison yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön sekä erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen, Liimatainen haastaa ”arjen asiantuntijoita” mukaan ehdokkaaksi.



Ehdokkaaksi ryhtymiseen tarvitaan vähintään toinenkin ehdokas, jonka kanssa muodostetaan lista. Listan kannattajiksi tarvitaan asiamies, vara-asiamies ja allekirjoittaja, joten periaatteessa jo viiden asiakasomistajan voimin voi lähteä pyrkimään osuuskaupan edustajistoon. Ehdokkaaksi haluavalla on mahdollisuus hakeutua myös jo perustetuille ehdokaslistoille, joiden tiedot HOK-Elanto julkaisee verkkosivuillaan, jos listan perustaja on antanut julkaisuluvan.

Jäsenellä on todellista valtaa

HOK-Elannolla on noin 630 000 äänioikeutettua jäsentä eli asiakasomistajaa, joita edustava edustajisto valitaan vaaleilla jäsenten keskuudesta joka neljäs vuosi. 60- jäseninen edustajisto päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä osuuskaupan hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Vaalit maalis-huhtikuussa

Ehdokasasettelu alkoi 13.1. ja jatkuu aina 7.2.2020 klo 16 saakka. Ehdokkaaksi asettumisen kriteerit ja ohjeet sekä linkki sähköiseen ehdokasasettelujärjestelmään löytyvät osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Äänestysaika on 26.3.-6.4.2020. Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 60 jäsentä ja heille varajäsenet.Vaalien tulos julkistetaan 17.4.2020.