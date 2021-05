HOK-Elanto ja Keuda tekevät tulevaisuuden osaajia jatkossa yhdessä 20.5.2021 13:30:29 EEST | Tiedote

HOK-Elanto ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka yhtenä tavoitteena on edistää Keski-Uudenmaan alueellista hyvinvointia. Paikallisuus on sekä Keudalle että HOK-Elannolle tärkeä arvo. Tavoitteena on myös varmistaa riittävä ja osaava työvoima HOK-Elannon toimipisteissä Keski-Uudellamaalla sekä edistää Keudan opiskelijoiden koulutus- ja oppisopimusopiskelua HOK-Elannon eri toimipisteissä. Kyseessä on todellinen win-win-win-tilanne, sillä yhteistyöstä hyötyvät sekä yritys että oppilaitos, mutta ennen kaikkea opiskelijat.