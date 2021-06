HOK-Elannon Sokokset ja Emotionit:  Alennusmyynnit alkoivat – tarjonta poikkeuksellisen laadukasta  

Jaa

- Aloitimme alennusmyynnin perjantaina 18. kesäkuuta ja jatkamme aina heinäkuun loppuun. Tänä kesänä on tarjolla poikkeuksellisen paljon poikkeuksellisen laadukasta tavaraa. Syy on samainen korona kuin niin monessa muussakin asiassa viimeisen puolentoista vuoden aikana, HOK-Elannon Sokosten ja Emotioneiden ketjujohtaja Sanna Mäenpää sanoo.

Korona-epidemia vaikuttaa siis myös kesän alennusmyynteihin. Vaatteiden sisäänostosykli on pitkä, Viime syksyn valikoiman ostot tehtiin pääosin jo ennen kuin epidemia keväällä 2020 alkoi, eikä kukaan ainakaan osannut ennustaa epidemian pituutta. Samaan aikaan etätyönteko lisääntyi, eikä nk. toimistopukeutumiselle ollut juurikaan tarvetta. Viime syksynä tämän kevään ostoja tehtäessä puolestaan uskottiin kevään olevan jo koronan kannalta parempaa aikaa, mutta talvella alkanut uusi aalto jatkoi kaupankäynnin haasteita. Toukokuusta alkaen on ollut havaittavissa selvää piristymistä ja asiakasmäärien kasvua. Alennusmyynnistä odotetaan kovaa, sillä patoutunutta ostotarvetta tuntuu olevan muodin ja kauneuden alueilla reippaasti.



- Eli nyt jos tuntee tarvetta päivittää vaatekaappinsa vaikkapa toimistopukeutumiseen, on erinomaiset mahdollisuudet tehdä laatulöytöjä edullisesti. Muukin aletarjonta on laajaa ja laadukasta, ja myös tämän kesäsesongin muotia on laajasti tarjolla, Mäenpää toteaa.



Ale-valikoima on normaalioloissa asia, josta ei oikein haluta puhua. Jos tavaraa jää paljon alerekkeihin ja

-laareihin, on ostovaiheessa tai hinnoittelussa todennäköisesti sattunut jonkinlainen arviointivirhe, jonka myöntäminen voi ottaa koville. Tämän kesän alessa syyt ovat siis toisaalla ja korona on kohdellut kaikkia kivijalkakauppoja samalla tavalla.



Koronan vaikutukset näkyvät myös kosmetiikkaan erikoistuneissa Emotioneissa.

- Etätöihin meikataan ja laitetaan hiuksia huomattavasti harvemmin ja vähemmän kuin työpaikoille mentäessä. Myös juhlat, ravintoloissa syöminen ja muut menot ovat olleet viimeiset 15 kuukautta melko vähissä, joten tarvetta meikkaamiseen on tätäkin kautta ollut normaalia vähemmän. Syksyllä palataan toivottavasti lähemmäs normaalia arkea ja juhlaa, ja myös kosmetiikan tuotteille tulee enemmän tarvetta.



Ennen korona-aikaa avatun kosteusvoiteen, meikkivoiteen, ripsivärin tai eteenkään luonnonkosmetiikan tuotteiden käyttö ei ole enää tässä vaiheessa hygieenistä ja voi aiheuttaa ikäviä reaktioita iholla. Nämä kannattaa ehdottomasti uusia ja heittää vanhat tuotteet pois, vaikka niitä olisikin vielä jäljellä.

- Kesäale on hyvä paikka tehdä edullisia löytöjä jo syksyäkin ajatellen Emotioneissa ja Sokosten kauneuden osastoilla. Meiltä löytyy kosmetiikkaa joka tarpeeseen hyvin alennuksin, Mäenpää vinkkaa.