HOK-Elannon suurin sähköautojen ABC-suurteholatausasema avautuu Kaaren kauppakeskukseen​

HOK-Elanto on ollut mahdollistamassa muutosta kohti kestävämpää liikkumista jo vuodesta 2012, kun sen ensimmäinen julkinen sähköautojen latausasema avattiin Espoon Nihtisiltaan. HOK-Elannon ja samalla koko S-ryhmän ensimmäinen ABC-latausasema avattiin Helsinkiin Prisma Itäkeskukseen keväällä 2021, jonka jälkeen investointitahti sähköautojen latausverkostoon on ollut voimakasta. Tämän vuoden aikana uudet latausasemat on avattu Vantaalle S-market Porttipuiston sekä Helsinkiin Alepa Fallkullan yhteyteen. Lisäksi Prisma Itäkeskuksen latausasemaa laajennettiin kuudella suurteholatauspisteellä. Vuoden 2023 loppuun mennessä HOK-Elannon toimialueelta löytyy ABC-latausasemia yhteensä 35 toimipaikasta. Jokaisella niistä on käytettävissä useampi latauspiste, jolloin yksittäisten latureiden määrä on noin 300.

Nyt Kauppakeskus Kaaren yhteyteen avautuva suurteholatausasema on 12 latauspisteellään toimialueen suurin. Latausaseman dynaaminen tehonjako mahdollistaa tehokkaimman mahdollisen lataamisen usealle yhtäaikaisesti lataavalle autolle.

ABC-latausasemilla tehtyjen latausten määrä on ennätyksellisessä kasvussa

HOK-Elannon alueen ABC-sähkölatauksen myynti on yli kolminkertaistunut ja lataustapahtumien sekä ABC-latauspisteiltä ladattujen kilowattituntien määrä ovat lähes kolminkertaistuneet vuoden takaiseen verrattuna.

– Sähköautojen määrä kasvaa Uudellamaalla nopeasti ja kysyntä etenkin suurteholatausasemista kasvaa keskeisten sijaintien ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Me haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja mahdollistaa nykyaikaista liikkumista. Nyt avautuvalta Prisma Kaaren ABC-suurteholatausasemalta löytyy 12 pistoketta, jotka jakavat 800 kW lataustehoa. Latauspisteet sijaitsevat kauppakeskuksen parkkihallissa, joten auton saa ladattua kätevästi esimerkiksi kauppareissun aikana, kertoo HOK-Elannon ABC-ketjujohtaja Hannu Houni.

HOK-Elannon ABC-latausasemaverkoston laajentaminen on osa koko S-ryhmän yhteistä hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa koko maan kattava sähköautojen latauspisteverkosto ABC-asemien, markettien ja hotellien yhteyteen. ABC-latauksen kasvuvauhti onkin pysynyt ja jatkuu kovana. Miljoonas lataustapahtuma tehtiin toukokuun lopussa 2023. ABC-latausasemia on tällä hetkellä koko Suomessa yhteensä 266 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä 1596 autolle.

ABC-lataus Prisma Kaari Helsinki:

Osoite: Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki (kauppakeskuksen parkkihalli)

Avoinna: klo 6–23

ABC-latauksen voi maksaa kätevästi myös ABC-mobiililla