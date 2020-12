HOK-Elanto lähtee joulukauppaan ennätyksellisen laajoilla aukioloajoilla – tarkoituksena välttää ruuhkia korona-aikana

HOK-Elannon Prismat, S-marketit, Alepat ja Food Market Herkut ovat tänä vuonna auki jouluaattoa edeltävällä viikolla ennätyksellisen laajoilla aukioloajoilla. Laajat aukioloajat mahdollistavat jouluostosten tekemisen ruuhkia välttäen, vaikka keskellä yötä. Jouluruoat on mahdollista tilata myös verkosta.

HOK-Elannon kaupat palvelevat jouluaattoa edeltävällä viikolla ennätyksellisen laajoin aukioloajoin. HOK-Elannon kaikki 14 Prismaa ovat keskiviikosta 16.12. klo 6:00 alkaen auki ympärivuorokautisesti aina jouluaattoon 24.12. klo 18:00 asti. S-marketit ovat auki joka päivä vähintään klo 07:00-22:00 ja Alepat vähintään klo 06:30-23:00. Useat S-marketit ja Alepat sekä Olarin, Kaaren, Itäkeskuksen, Triplan ja Keravan Prismat ovat auki ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä, niin myös nyt joulun alla. HOK-Elannolla onkin Suomen kattavin ympärivuorokautisesti auki olevien kauppojen verkosto: kaikilta alueilta on kohtuullinen matka ympärivuorokautisesti auki olevaan kauppaan, olipa kyse suuremmista hankinnoista tai täydennysostoista.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä jouluostoksensa kaikessa rauhassa, vaikkapa öiseen aikaan, jolloin liikkeellä on vähemmän ihmisiä. Kiitos tämän mahdollistamisesta kuuluu erityisesti henkilöstöllemme”, toimialajohtaja Kimmo Nikula HOK-Elannosta sanoo.

Joulun työvuorot jaetaan usein myymälöissä kysymällä työntekijöiltä, ketkä haluaisivat olla töissä. Halukkaita tekijöitä löytyy hyvin – välillä jopa niinkin paljon, ettei jouluvuoroja riitä kaikille niitä toivoneille.

Joulukauppa jakautuu koko viikolle ja edeltävälle viikonlopulle, myös verkkokauppa palvelee

Jouluviikon vilkkain kauppapäivä tulee olemaan aatonaatto 23.12. Jouluaatto osuu tänä vuonna torstaille, minkä vuoksi joulukaupan uskotaan tasoittuvan ja jakautuvan useammille päiville kuin esimerkiksi viime vuonna, jolloin jouluaatto oli tiistaina.

”Kannustamme erityisesti tänä jouluna välttämään ruuhkia. On suositeltavaa ajoittaa jouluostoksia jo edeltävälle viikonlopulle sekä hyödyntää jouluviikon laajoja aukioloaikoja ja vuorokauden hiljaisempia tunteja mahdollisuuksien mukaan. Rauhallisimmat asiointiajankohdat myymälöissämme ovat aamulla ennen yhdeksää sekä myöhemmin illalla tai yöllä”, Nikula vinkkaa.

Joulupöydän antimet on mahdollista tilata myös ruoan verkkokaupan kautta. Tällä hetkellä Prismojen, S-markettien, Alepoiden ja Food Market Herkkujen ruoan verkkokaupan nouto- ja kotiinkuljetuksia on vielä hyvin saatavilla. Vaikka toimitusikkunoita on lisätty joulua edeltäville päiville huomattavasti, suosituimmat toimitusajat täyttyvät kuitenkin nopeasti. Kotiinkuljetuksia on mahdollista varata 23.12. saakka, jouluaattona 24.12. palvelevat Prisman myymälöissä olevat noutopisteet.

Näin HOK-Elannon kaupat ovat auki jouluviikolla

Prismat

HOK-Elannon kaikki 14 Prismaa ovat 16.12. klo 6:00 alkaen auki ympärivuorokautisesti aina jouluaattoon klo 18:00 asti.

S-marketit

HOK-Elannon S-marketit ovat auki joka päivä vähintään klo 07:00-22:00, useat 24h vuorokaudessa.

Alepat

Alepat ovat auki joka päivä vähintään klo 06:30-23, useat 24h vuorokaudessa.

Food Market Herkku

Food Market Herkut Helsingin keskustassa, Tapiolassa ja Itäkeskuksessa ovat auki arkisin vähintään klo 09:00-21:00.

Ruuan verkkokauppa

