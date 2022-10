HOK-Elanto rakentaa Vantaalle jättimäisen, yli 100 robotilla automatisoidun ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen – mahdollistaa nykyisen toimituskapasiteetin tuplaamisen

”Iso osa asiakkaistamme on siirtynyt arjen helpottamiseksi ostamaan ruokaa kivijalkakauppojemme lisäksi myös verkosta. Ennustamme verkon osuuden kasvavan lähivuosina kymmeneen prosenttiin päivittäistavaramyynnistä ja tarvitsemme lisää kapasiteettia vastataksemme kasvavaan kysyntään. Yli 100 automatisoidulla robotilla varustettu keräilykeskus mahdollistaa nykyisen toimituskapasiteetin kaksinkertaistamisen ja takaa asiakkaillemme jatkossakin laajan ja edullisen päivittäistavaroiden tuotevalikoiman sekä varmat ja nopeat toimitukset”, sanoo HOK-Elannon ruoan verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua.

HOK-Elannon keskuksesta tullaan toimittamaan pääkaupunkiseudun ja lähikuntien asiakkaille tuhansia ruoan verkkokaupan kotiinkuljetuksia päivässä. Valmistuessaan keskus tulee työllistämään Vantaalla jopa 200 ihmistä. Rekrytoinnit alkavat vaihteittain, parhaillaan käynnissä on keskuksen johtajan haku.

”Keräilykeskuksen automaatioratkaisut helpottavat keräilijöidemme työtä. Robotiikka tuo keräilyyn tehoa ja nopeutta, koska sen avulla esimerkiksi isoja pakkauksia pystytään siirtelemään tehokkaasti. Uusi keräilykeskus avaa uusia työtehtäviä, eikä se tule kokonaan korvaamaan myymälöissämme tehtävää keräilyä”, Ranua kertoo.

Robottiautomaation rakennustyöt Vantaalla käynnistymässä

Uusi keräilykeskus rakennetaan Vantaan Aviapoliksen alueelle Kehä III:n, kauppakeskus Jumbon ja Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyyteen jo olemassa olevaan kiinteistöön.

”Nyt rakennettavan keskuksen keskeinen sijainti Vantaalla kehäteiden varressa on meille tärkeää, koska se mahdollistaa keräilyn lähellä asiakkaitamme ja viimeinen maili, eli tuotteiden kotiinkuljetus verkkokaupasta asiakkaalle, pystytään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti”, Ranua taustoittaa.

Keräilykeskuksen automaatioratkaisujen rakennustyöt ovat käynnistymässä, ja keskus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2024 aikana. Automaatioteknologian toimittajana on alan edelläkävijöihin kuuluva Swisslog.

HOK-Elanto toimitti viime vuonna lähes miljoona ruoan verkkokauppatilausta

Ruoan verkkokauppa on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa, ja sen myynti on säilynyt hyvällä tasolla myös suurimpien koronapiikkien laannuttua. Vuonna 2021 HOK-Elannon ruoan verkkokaupan myynti oli yhteensä 110 miljoonaa euroa, ja verkon osuus koko päivittäistavaramyynnistä nousi yli viiden prosentin. Yli 38 miljoonan euron eli 53 prosentin loikka edellisvuodesta siivitti HOK-Elannon ruoan verkkokaupan markkinajohtajaksi toimialueellaan. Tahti on huomattavasti alan keskiarvoa vauhdikkaampi, sillä NielsenIQ:n tuottaman Päivittäistavaramyymälärekisterin mukaan ruoan verkkokauppa kasvoi Suomessa vuonna 2021 kokonaisuudessaan 35,8 prosenttia edellisvuodesta.

S-ryhmään kuuluva HOK-Elanto on pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa toimiva, 6500 työntekijää työllistävä Suomen suurin osuuskauppa. Ruoan verkkokauppatilauksia voi tehdä osoitteessa s-kaupat.fi, josta löytyvät sekä Prisman, S-marketin, Food Market Herkun että Alepan valikoimat.

HOK-Elannon Vantaalle rakennuttama keräilykeskus on osa S-ryhmän hanketta, jossa Suomen suurimman ruoan verkkokaupan palvelun varmuutta ja nopeutta kehitetään automaatiolla ja robotiikkateknologialla. HOK-Elannon lisäksi myös Pirkanmaan Osuuskauppa rakentaa keräilykeskuksen Pirkanmaalle.

HOK-Elannon uusi keräilykeskus lukuina