HOK-Elanto syventää yhteistyötään Woltin kanssa – Emotionin tuotteet kotiovelle alle tunnissa

Neljästä HOK-Elannon Emotion-myymälästä voi 24. elokuuta lähtien tilata tuotteita kotiin nopeasti Wolt-sovelluksella. Wolt on alkanut ravintolaruuan lisäksi toimittamaan esimerkiksi päivittäistavaroita, kukkia ja kirjoja, ja Emotion on nyt uusin tulokas valikoimaan.

- Olemme tunnistaneet, että ihmiset haluavat ostaa myös kosmetiikkaa verkosta yhä enemmän, osittain varmaan tämäkin on koronan vaikutusta, HOK-Elannon Emotion-ketjun vetäjä Elina Vaalto toteaa.



Kasvanut kysyntä on pidentänyt toimitusaikoja monilla verkkokaupoilla. Emotion ja Wolt pyrkivätkin tarjoamaan uuden, nopean vaihtoehdon asiakkailleen. ”Wolttaamalla” ostokset saapuvat perille keskimäärin puolessa tunnissa.

- Juhlat illalla tai lähtö mökille parin tunnin kuluttua, etätyöpalaveri vaihteeksi videoneuvotteluna, lahjan ostaminen ylioppilaalle on jäänyt viimetinkaan… aina ei ehdi odottaa verkkokaupan toimitusta, Vaalto maalaa.



Palvelu tuo helpotusta myös lahjasesonkeihin. Esimerkiksi joululahjat voi tilata valmiiksi paketoituina helposti kotisohvalta kotiovelle.

“Olemme todella iloisia, että pääsemme aloittamaan yhteistyön Emotionin kanssa. Vaikka kosmetiikan kotiinkuljetus on meille vielä uutta, on tavoitteemme pohjimmiltaan sama kuin ruoankin kanssa. Haluamme tarjota asiakkaillemme aikaa keskittyä heille tärkeisiin asioihin ja ylittää heidän odotuksensa erinomaisella palvelulla. Toivomme, että voimme tehdä ihmisten arjesta vähän helpompaa”, sanoo Woltin Suomen maajohtaja Henrik Pankakoski.



Valikoiman pääpaino on ihonhoito- ja hiustenhoitotuotteissa sekä kosmetiikan suosituimmissa tuotteissa. Alkuvaiheessa Woltiin avataan noin 200 tuotetta. Aluksi mukana on neljä Emotion-yksikköä: Ainoa Tapiola, Hyvinkää, Redi ja Tripla. Kuljetusmaksu määräytyy etäisyyden mukaan, alhaisimmillaan se on 3,90 euroa.