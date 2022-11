HOK-Elanto tarjoaa henkilöstölleen valmennusta mielen ensiaputaidoista

Viime vuosien aikana mielenterveyteen liittyvien sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt työpaikoilla. Erityisesti nuorten kasvava ahdistuneisuus on noussut haasteeksi maailmanlaajuisesti. HOK-Elanto, S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, on Suomen ensimmäisiä kaupan alan yrityksiä, joka on tarttunut toimeen muun muassa palkkaamalla oman organisaatiopsykologin. Hänen tehtävänään on tukea henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä sekä tuoda mielenterveysasiat näkyväksi osaksi koko työyhteisön arkea.

Tänä syksynä HOK-Elanto on ryhtynyt tarjoamaan henkilöstölleen valmennusta mielen ensiaputaidoista. Kyseessä on uniikki koulutussessio, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta HOK-Elannon oma organisaatiopsykologi Maija Suokas vastaa.

Uudistetuilla koulutuksilla varmistetaan henkilökunnan monipuolinen ensiapuosaaminen

Suurin osa HOK-Elannon työntekijöistä suorittaa työssä aloittaessaan S-ryhmäläisille tarkoitetun Turvapassi-turvallisuuskoulutuksen. Turvapassi pitää sisällään alkusammutus-, ensiapu- ja uhkatilannetietoutta ja käytännön harjoitteita sekä ajankohtaista turvallisuustietoutta liittyen omaan työympäristöön. Hokelantolaiset kertaavat turvallisuuskoulutuksen sisältöjä kolmen vuoden välein ryhmäkoulutuksissa. Vuosittain kertauskoulutuksen suorittaa yhteensä noin 600 hokelantolaista.

Työturvallisuuden kertauskoulutuksissa mielen taitoja ja mielen ensiapua käsitellään Suokkaan koostaman harjoituskirjan johdolla. Koulutusosio muodostuu erilaisista ryhmätehtävistä sekä yhdessä käytävästä keskustelusta.

– Haluamme osallistaa kaikki hokelantolaiset pohtimaan yhdessä mielenterveyteen liittyviä asioita, sillä niin voimme synnyttää avoimempaa keskustelukulttuuria työyhteisöömme. Tähän tarpeeseen HOK-Elannon työturvallisuuskoulutuksen kertauspäivät tarjoavat meille erittäin hyvän alustan, Suokas sanoo.

Mielen taidot rakentavat mielenterveyttä

Työskentely palvelualalla vaatii kykyä sietää kiirettä ja painetta, ja työ voi olla monin tavoin kuormittavaa. Mielenterveyttä, kuten fyysistäkin terveyttä, voidaan kuitenkin vahvistaa mielen taidoilla.

– Mielen taidot ovat niitä arkipäivän keinoja, jotka lisäävät ja vahvistavat mielen hyvinvointia. Samoin kuin esimerkiksi venyttely virkistää kehoa, mieltä voi virkistää tunnetaidoilla, tietoisuustaidoilla ja toimivalla vuorovaikutuksella. Mielen hyvinvoinnin pohjana toimivat yleiset arjen hyvinvointitaidot, kuten riittävä uni, ravinto, liikkuminen, ihmissuhteet, työ sekä harrastukset. Mielen ensiapua voi luonnollisesti tarjota myös toiselle huomioimalla hänet, ottamalla huolen puheeksi, tarjoamalla tukea tai kannustamalla avun piiriin, Suokas kertoo.

Esihenkilöiden valmiudet ovat avainasemassa mielenterveyspoissaolojen ennaltaehkäisyssä

Henkilöstön mielen taitojen vahvistamisen lisäksi HOK-Elanto panostaa esihenkilöiden mielen hyvinvoinnin johtamisosaamisen sekä heidän voimavarojensa vahvistamiseen. Avoimemman kulttuurin ja osaamisen kehittämisen rinnalla koko henkilöstöllä on tarvittaessa tukenaan hyvät työterveyden palvelut lyhytpsykoterapiasta lähtien, jos mieli kaipaa hoitoa.

– Olemme pääkaupunkiseudun suuri työllistäjä 6500-henkisellä organisaatiollamme. Lisäksi reilu kolmannes kaupoissa ja ravintoloissa työskentelevästä henkilökunnastamme on alle 30-vuotiaita, jotka ovat usein joko ensimmäisessä työpaikassaan, opiskelevat töiden ohella tai asuvat ensikertaa omillaan. Meillä on työnantajana tärkeä tehtävä tarjota monipuolisia ja ennaltaehkäiseviä keinoja jokaisen oman hyvinvoinnin tueksi, HOK-Elannon työhyvinvointipäällikkö Marja Kuusisto sanoo.

– Pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme on rakentaa työyhteisöömme luottamuksen ilmapiiriä, jossa mielen voinnista voidaan puhua avoimesti ja siten saada tarvittavaa tukea jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Kuusisto jatkaa.

Osoituksena sitoutumisesta henkilöstön mielenterveyden edistämiseen MIELI ry myönsi keväällä 2022 HOK-Elannolle Hyvän mielen työpaikka® -tunnustuksen. Merkin saaminen edellyttää, että mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti, työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä ja työntekijöiden mielenterveyttä pystytään tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa.