HOK-Elanto testaa panttikassia muovipussin vaihtoehdoksi

HOK-Elanto Triplassa: vahva startti uusille ravintolakonsepteille ja ensimmäiselle keskusta-Prismalle 21.11.2019 09:00:00 EET | Tiedote

Triplassa rikottiin miljoonan kävijän raja avajaisviikolla ja HOK-Elannolle Tripla on osoittautunut osuvaksi liikepaikaksi. Triplaa varten kehitetyissä ravintolakonsepteissa on käynyt kuhina avajaiskuukauden aikana ja kiireiset ohikulkijat ovat ottaneet kauppakeskuksen nopeimman kaupan Alepan omakseen. Täysin uudenlainen kaupunkikeskustaan sovitettu Prisma on selkeästi vastannut kaupunkilaisten tarpeisiin.