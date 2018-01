Holiday Inn Tampere - Central Station -hotellin Open Lobby laajeni ravintolapalveluihin

Tampereen Holiday Inn® -hotellin ravintola on uudistunut. Joulutauon jälkeiset viikot käytettiin tehokkaasti hotellin ravintolan ilmeen ja konseptin muutokseen. Uusi Open Lobby -ravintola avaa ovensa tänään 18.1.2018.

Holiday Inn® Open Lobby tarjoaa rennon, olohuonemaisen tilan, jossa asiakkaat voivat ruokailla, rentoutua, työskennellä ja tavata muita ihmisiä. Asiakkaat voivat valita vapaasti missä ja milloin haluavat ruokailla - Holiday Innin Stay You -filosofian mukaan. Aamiaisen aikaan ravintolan keskipiste on Chef’s Station, josta löytyvät aamiaisherkut paistetuista munista ja pekonista pannukakkuihin. Aamiaisen jälkeen tila palvelee ravintolasalina. Baaritiskillä on helppo nauttia virkistävä juoma ja To Go Café tarjoaa virvokkeita, kahvia sekä pikkupurtavaa ympäri vuorokauden.

Uudistuksen myötä ravintolan ruoka- ja juomalistat vaihtuivat Holiday Inn -hotellien ruokafilosofian mukaiseksi. Uudella ruokalistalla on monipuolinen kattaus ketjun nimikkoannoksia sekä kansainvälisiä ja paikallisia herkkuja. Holiday Inn® Open Lobby tarjoaa bistrohenkisiä, maukkaita ja nykyaikaisia annoksia, joissa maistuvat aidot maut.

Perheen pienimmille Holiday Inn® -hotelleissa on tarjolla oma lastenlista, jossa on mukana kala-, liha- ja kasvisvaihtoehtoja. Ja mikä parasta, lapset ruokailevat ilmaiseksi maksavan aikuisen seurassa. Kids Eat Free -etu on voimassa koko vuoden kaikissa Holiday Inn -hotelleissa kaikkialla maailmassa. Etu koskee hotelliin majoittuvien perheiden alle 13-vuotiaita lapsia.

Open Lobby lisää viihtyisyyttä ja parantaa työskentelymahdollisuuksia

Media Lounge ja Pop Up Lounge ovat Open Lobbyn monitoimitiloja, jotka voidaan hetkessä erottaa verhoilla pieneksi neuvottelutilaksi, joka tarjoaa hieman omaa yksityisyyttä. Mukavien sohvien lisäksi tilassa on televisioita, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä.

Työskentely ja netissä surffaaminen onnistuvat E-Barin alueella, jossa asiakkaiden käytössä on tietokoneita, langaton tulostin sekä pistorasioita omille kannettaville tietokoneille. Myös muualla Open Lobbyn alueella on käytössä maksuton Wi-Fi sekä runsaasti pistorasioita.

”Open Lobbyssa on mietitty myös rentoutuminen uudella tavalla. Pieneen kisailuun löytyy lautapelejä sekä jalkapallopeli”, kertoo hotellinjohtaja Tomi Mönkkönen. ”Ja kun Tampereella ollaan niin tietenkin kaverin voi haastaa jääkiekkopeliin!”, jatkaa Mönkkönen.