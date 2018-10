Hollola mukaan kauppakamariverkostoon

Euroboard Oy osaksi Oy Woodim Finland Ltd:tä 29.6.2018 15:24 | Tiedote

Suomen johtava jalopuiden ja massiivipuulevyjen maahantuoja ja tukkukauppa Oy Woodim Finland Ltd on ostanut 4.6.2018 Euroboard Oy:n koko osakekannan. Euroboard Oy on merkittävä kuitupohjaisten levytuotteiden maahantuoja ja tukkukauppa.