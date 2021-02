Holly Bournen Teeskentelyä on vihainen ja viihdyttävä romaani seksuaalisesta suostumuksesta, rajoista ja omana itsenään olemisen vaikeudesta Tinder-aikakautena

Englantilaisen menestyskirjailijan Holly Bournen Teeskentelyä (Gummerus) on kipeä ja nautinnollinen nykyromaani itsensä arvostamisesta, miellyttämisen halusta, traumasta selviytymisestä ja seksuaalisen suostumuksen rajoista. Samalla se on osuva kuvaus siitä, mitä sosiaalinen media ja deittisovellukset tekevät mielenterveydellemme.

"Olen aina ajatellut, että viha on jotakin, mikä täytyy tukahduttaa ja polkea jalkoihinsa. Minä varmaan jollain tasolla tiesin, että jos avaisin hanan, viha tuhoaisi minut. Mutta nyt on aika päästää viha irti."

April on 33-vuotias lontoolaisnainen, joka on kyllästynyt tapailemaan miehiä omana itsenään. Kaikki olisi helpompaa, jos voisi olla joku muu. Kuten Gretel, joka on juuri sitä, mitä miehet haluavat: huoleton, itsevarma, hauska ja rento. Gretel ei ole traumatisoitunut, eikä häntä ole koskaan raiskattu. Hän ei ole tarkertuva, ei ylireagoi, ei stalkkaa treffikumppaneidensa menneisyyttä somessa, eikä ylitulkitse muiden käytöstä. Ongelma on se, että Gretel ei ole totta. Ja April teeskentelee olevansa hän, suunnitelmanaan kosto miehille. Suunnitelma toimii, ja pahaa aavistamaton Joshua jää Gretelin pauloihin. April on vihdoin valta-asemassa, mutta kuinka kauan teeskentely voi jatkua?

Teeskentelyä on menestyskirjailija Holly Bournen toinen aikuisille suunnattu romaani. Sen päähenkilön Aprilin tavoin Bourne on työskennellyt hyväntekeväisyysjärjestössä auttaen nuoria ihmissuhde- ja mielenterveysasioissa. Hän ollut mukana luomassa verkkosovelluksia, jotka avaavat nuorille seksuaalisen suostumuksen kysymyksiä.

Holly Bourne on englantilainen kirjailija, joka tunnetaan etenkin suosituista YA-kirjoistaan sekä aikuisille suunnatusta romaanistaan Katsokaa miten onnellinen olen (Gummerus). Ennen kirjailijanuraa hän on työskennellyt uutistoimittajana, kustannustoimittajana ja neuvojana hyväntekeväisyysjärjestössä. Bourne on Women´s Aidin lähettiläs ja puhuu naisten oikeuksien puolesta ja mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa vastaan. Hänen kirjoistaan on tekeillä tv- ja elokuvasovituksia.

