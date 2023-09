Holly Ringlandin odotettu toinen romaani

Esther Wildingin sisar Aura nähtiin viimeisen kerran, kun tämä käveli rannalla merta kohti. Auran katoamisen jälkeen perhe on murheen murtama.

Saadakseen selville totuuden sisarensa kuolemasta Estherin on matkustettava kotoaan Tasmaniasta Kööpenhaminaan ja Färsaarille. Oppaanaan matkalla Estherillä on vain sisaren päiväkirjasta löytyneet seitsemän tarinaa ja seitsemän kryptistä lausetta, jotka Aura on antanut tatuoida ihoonsa.

Esther Wildingin seitsemän salaisuutta on sydämeenkäyvä tarina sisarusrakkaudesta, menetyksen tuskasta ja rohkeudesta kokea niin suru kuin ilokin pohjia myöten.



”Parhaiden kirjojen tavoin Esther Wildingin seitsemän salaisuutta on pohjimmiltaan rakkaustarina. Ringland on aikuisten satujen virtuosi.” – Sydney Morning Herald





Ringlandin esikoisromaanista Alice Hartin kadonneet kukat tuli maailmanmenestys, ja sen käännösoikeudet ostettiin 30 maahan. Kirjan pohjalta tehtiin kahdeksanosainen tv-sarja. Myös Esther Wildingin seitsemän salaisuutta -romaanin filmioikeudet on ostettu.

Holly Ringland

Esther Wildingin seitsemän salaisuutta

Alkuperäisteos: The Seven Skins of Esther Wilding

Suomennos Kaisa Haatanen

Ilmestyy 7.9.2023

myös e- ja äänikirjana

Holly Ringland on australialainen kirjailija, joka varttui Queenslandissa. Työskenneltyään neljä vuotta alkuperäisväestön parissa Keski-Australian autiomaassa Ringland muutti Englantiin opiskelemaan luovaa kirjoittamista vuonna 2009. Holly Ringlandin sukujuuret ovat Skandinaviassa. Hänen isoäidiltään kuulemansa tarinat esivanhemmistaan ja pohjoisista legendoista ovat osaltaan olleet inspiraationa Ringlandin toiselle romaanille Esther Wildingin seitsemän salaisuutta.