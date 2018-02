Homesiivouksen koulutus vetää väkeä – Turun jälkeen koulutetaan Tampereella

Sisäilmaongelmaisia kohteita saneerataan jatkuvasti ympäri maata, joten homepölysiivoukseen erikoistuneista tekijöistä on pulaa.

Turussa syksyllä alkanut Suomen ensimmäinen homesiivouksen koulutus täyttyi nopeasti. Koulutukseen osallistuu työllistäviä kiinteistöhuollon ja siivousalan yrittäjiä ja kaupunkien käyttämien puhdistuspalveluyritysten työntekijöitä, kuten koulujen siivoojia. Alan kasvunäkymät ovat hyvät, joten ammattitaitoisille tekijöille riittää töitä.



Seuraava homesiivouksen koulutus pidetään Tampereella. Koulutettavat erikoistuvat homepölysiivoukseen sekä pölyn- ja puhtaudenhallintaan. Valmennus sopii siivoustyötä tekeville ja siivoustyön ostamisesta vastaaville.



– Kaksi kolmasosaa siivouksesta on vuorovaikutusta ja asiantuntijuutta. Siksi koulutuksessa painottuvat siivouksen ohella sidosryhmäyhteistyö ja tiedottaminen. Erittäin suuressa roolissa on myös työturvallisuus, homepölysiivouksen asiantuntija Jari Välimaa kertoo.



Homepölysiivouksen avulla varmistetaan, etteivät mikrobit leviä saneerattavassa kohteessa paikasta toiseen rakennustöiden aikana. Käytännössä ilman ja pölyn liikkeitä hallitaan esimerkiksi osastoivilla väliseinillä ja alipaineistuksella. Pölynhallinnan lisäksi joka ikinen millimetri siivotaan pikkutarkkana käsityönä mekaanisesti.



– On selvää näyttöä siitä, että oikein tehdyllä homepölysiivouksella voidaan parantaa sisäilman laatua, Jari Välimaa sanoo.

Valvonnassa ja asenteissa on korjattavaa

Aina rakennuksen sisäilma ei ole kunnossa saneerauksenkaan jälkeen. Joskus syy voi löytyä siitä, että homepölysiivous on jäänyt tekemättä, koska sitä ei ole huomattu budjetoida. Jari Välimaa on omassa työssään törmännyt myös kohteisiin, joissa homepölysiivous on tehty väärillä aineilla ja menetelmillä.



– Siksi on tärkeää kouluttaa alalle ammattilaisia. Yhtä tärkeää on, että myös siivoustyötä ostavat, kuten siivoustyön johtajat, tuntevat homepölysiivouksen käytännöt ja prosessit ja pystyvät näin valvomaan työtä erilaisissa kohteissa, Välimaa sanoo.



Homepölysiivous ei ole sama asia kuin loppusiivous.



– Saneeraus- ja rakennuspuolella myös asenteissa on korjaamisen varaa. Pölynhallinta pitää ottaa tosissaan läpi koko rakennus- tai saneerausvaiheen, ei pelkästään loppusiivouksessa, Välimaa painottaa.

Maksuton koulutusinfo Tampereella

Suomessa alan koulutusta järjestävät Rastor ja SASKY koulutuskuntayhtymä yhteistyössä. Homepuhdistuksen asiantuntijavalmennuksen aikana opiskelijat suorittavat kiinteistöpalvelujen perustutkinnon sekä tutkinnon osan laitoshuoltajan ammattitutkinnosta.



Seuraava koulutus alkaa Tampereella 16.5.2018. Tervetuloa maksuttomaan, kaikille avoimeen koulutusinfoon 4.4.2018 klo 14–15 (Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Tampere).



