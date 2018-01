Homesiivous on olennainen osa saneerausta - tulevaisuuden alalla on nyt osaajapula

Homepölysiivous on välttämätön osa sisäilmaongelmaisen rakennuksen saneerausta. Siivous jää kuitenkin usein tekemättä, koska sitä ei ole huomattu budjetoida.

Homepölysiivouksella parannetaan sisäilmaa jo saneerauksen yhteydessä. Usein oikeanlaisella homepölysiivouksella voidaan pelastaa myös suuri osa irtaimistosta. Ala on vielä uusi, vaikka sisäilmaongelmaisia kohteita saneerataan jatkuvasti ympäri maata.

- On selvää näyttöä siitä, että oikein tehdyllä homepölysiivouksella voidaan parantaa sisäilman laatua, homepölysiivouksen asiantuntija Jari Välimaa kertoo. Välimaa kiinnostui alasta kuusi vuotta sitten luettuaan lehtiartikkeleja homekouluista ja päädyttyään mukaan homekohteiden puhdistusprojekteihin. Nyt hän kouluttaa alalle uusia ammattilaisia.

Homepölysiivous on viimeinen silaus ja varmistus puhtaudesta ennen tilojen ja irtaimiston käyttöönottoa. Sen avulla myös varmistetaan, etteivät mikrobit leviä saneerattavassa kohteessa paikasta toiseen rakennustöiden aikana. Käytännössä ilman ja pölyn liikkeitä hallitaan esimerkiksi osastoivilla väliseinillä ja alipaineistuksella. Pölynhallinnan lisäksi joka ikinen millimetri siivotaan pikkutarkkana käsityönä mekaanisesti.

Desinfiointi kääntyi itseään vastaan

Aina rakennuksen sisäilma ei ole kunnossa saneerauksenkaan jälkeen. Joskus syy voi löytyä siitä, että homepölysiivous on jäänyt tekemättä. Jari Välimaa on omassa työssään törmännyt myös kohteisiin, joissa homepölysiivous on tehty väärillä aineilla ja menetelmillä.

- Siksi on tärkeää kouluttaa alalle ammattilaisia. Yhtä tärkeää on, että myös siivoustyötä ostavat, kuten siivoustyön johtajat, tuntevat homepölysiivouksen käytännöt ja pystyvät näin valvomaan työtä rakennuksilla, Välimaa sanoo.

Aiemmin kosteusvauriokohteita puhdistettiin kemikaaleilla. Kun tutkittiin desinfiointiaineiden käyttäytymistä rakennusten pinnoilla, huomattiin, että puhdistamisesta huolimatta pinnoille jäi elämään mikrobeja. Desinfiointi kääntyi itseään vastaan, kun sen käytön myötä elintilaa saivatkin juuri ihmiselle haitalliset mikrobityypit.

- Nykyään kompastuskivenä on, ettei homepölysiivousta ole välttämättä budjetoitu korjausurakkaan ja se jää siksi tekemättä. Saneeraus- ja rakennuspuolella myös asenteissa on korjaamisen varaa. Pölynhallinta pitää ottaa tosissaan läpi koko rakennus- tai saneerausvaiheen, ei pelkästään loppusiivouksessa, Välimaa painottaa.

Koulutukseen on nyt tunkua

Suomen ensimmäiseen homesiivouksen koulutukseen on ollut ruuhkaa. Mukana on niin työllistäviä yksityisyrittäjiä kuin kaupunkien käyttämien puhdistuspalveluyritysten työntekijöitä, kuten koulujen siivoojia. Alan kasvunäkymät ovat hyvät, joten ammattitaitoisille tekijöille riittää töitä.

- Kaksi kolmasosaa siivouksesta on vuorovaikutusta ja asiantuntijuutta. Siksi koulutuksessa painottuvat siivouksen ohella sidosryhmäyhteistyö ja tiedottaminen. Erittäin suuressa roolissa on myös työturvallisuus, Jari Välimaa sanoo.

Suomessa alan koulutusta järjestää Rastor. Homepuhdistuksen asiantuntijavalmennus on osa kiinteistöpalvelujen ammatillista perustutkintoa. Lisää koulutuksesta Rastorin verkkosivuilla: http://www.rastor.fi/mocle