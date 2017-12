Honkajoki Oy:n uusi tuotantolinja on merkittävä investointi broilerisivutuotteiden käsittelyyn

Honkajoki Oy on tehnyt merkittävän investoinnin uuteen tuotantolaitokseen. Nyt käyttöönotettu siipikarjalinjasto keskittyy broilerituotannossa syntyvien sivutuotteiden jatkokäsittelyyn ja vastaa kapasiteetiltaan koko Suomen broilerituotannosta syntyvien sivutuotteiden käsittelyn määrää. Uusi siipikarjalinjasto kasvattaa Honkajoen tuotantovolyymiä 70 prosenttia ja on tuonut Honkajoelle 11 uutta työpaikkaa. Tuotantolaitoksen lopputuotteena syntyvä broileriproteiinijauho on arvokas vientituote Euroopan, Aasian, Venäjän ja Afrikan markkinoille.

Uuden siipikarjalinjaston käyttöönottoa on valmisteltu puolitoista vuotta. Merkittävänä investointina se kasvattaa Honkajoen tuotantovolyymin 100 000 tonnista 170 000 tonniin.

”Tämä on iso juttu sekä meille yhtiönä että Honkajoen alueen kannalta. Tuotantovolyymin kasvaminen on mahdollistanut 11 uuden työpaikan luomisen. Osa vanhoista työntekijöistämme on siirtynyt uudelle tuotantolinjalle ja uusia työntekijöitä on otettu korvaamaan vanhojen työntekijöiden tehtäviä. Uuden tuotantolinjan ansiosta pystymme nyt kasvattamaan broilerituotteiden arvoa ja varmistamaan, että arvo säilyy myös tulevaisuudessa”, Honkajoen toimitusjohtaja Kari Valkosalo kertoo.



”Uuden tuotantolinjan ansiosta pystymme nyt kasvattamaan broilerituotteiden arvoa ja varmistamaan, että arvo säilyy myös tulevaisuudessa”

Kari Valkosalo, Honkajoki Oy



Uusi tuotantolinja on jo normaalisti käynnissä. Raaka-aineiden ja tuotettavan lopputuotteen määrä kasvaa tämän vuoden aikana. Linjastoa ajetaan täydellä kapasiteetilla vuodenvaihteen jälkeen.

Sivutuotteet Honkajoen siipikarjalinjastolle tulevat HK:n, Atrian ja Länsikalkkunan teurastamoilta.

Lopputuotteena syntyvä broilerijauho on arvokasta raaka-ainetta Euroopassa, Aasiassa, Venäjällä ja Afrikassa

Honkajoki Oy:n arvojen mukaisesti yritys palauttaa uuden tuotantolaitoksensa ansiosta broilerituotannosta syntyvistä sivutuotteista jalostettuja raaka-aineita takaisin luonnon kiertokulkuun. Uudesta laitoksesta syntyy lopputuotteena broilerijauhoa ja -rasvaa, jotka ovat arvokkaita lemmikkieläinten ruoissa ja kalarehussa käytettäviä raaka-aineita. Tuotantolaitoksen tekniikaksi valittu matalalämpöinen märkärenderöinti takaa, että tuotettavat raaka-aineet ovat erittäin korkealaatuisia, puhtaita ja proteiinipitoisia.

”Broilerijauhon ja -rasvan markkina-arvo on hyvä, sillä sitä voidaan käyttää kalarehuissa korvaamaan kalajauho. Se on korkeaproteiinista, ravinteikasta ja helposti sulavaa. Tyypillisesti kalanrehuissa käytetään kalajauhoa, joka on hintavaa ja hankalasti saatavissa, sillä se valmistetaan luonnon kalasta. Tähän ongelmaan broilerijauho tuo ratkaisun”, tuotantojohtaja Matti Lehtinen kertoo.

Myös lainsäädäntö sallii broilerijauhon käyttämisen kalarehussa laajasti.

Kiertotalouden periaatteet uuden tuotantolaitoksen käyttöönoton edellytyksenä

Honkajoki Oy:n tuotantomalli perustuu kiertotalousajatteluun. Sen olennainen osa on omavarainen energiantuotanto tuulipuistoineen ja vedenpuhdistamoineen. Nyt käyttöönotettu tuotantolaitos on yhtiön energiatehokkain.

”Suuri osa tuotantoprosessissa syntyvästä vedestä poistetaan MVR-haihduttimella, joka käytää 20 kWh energiaa kuutiota kohden. Se on aivan minimaalisen vähän”, Lehtinen huomauttaa.

Tuotantolaitoksesta syntyvä hukkalämpö otetaan puolestaan talteen ja hyödynnetään yhtiön alueella toimivien kasvihuoneiden lämmitykseen. Honkajoen ainutlaatuisesta kiertotalousmallista lisätietoa täällä: https://www.honkajokioy.fi/ymparisto-ja-kiertotalous/