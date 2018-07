HONK.FI:SSÄ KÄYTETYN AUTON HINTA LÄHTEE 0 EUROSTA

Honk! on ensimmäinen täysin digitaalinen käytettyjen autojen kauppapaikka Suomessa. Kuluttajille ja yrityksille suunnatussa autojen huutokauppaportaalissa, honk.fi:ssä, on myynnissä autoliikkeiden ja -vuokraamojen käytettyjä autoja, joiden lähtöhinta on aina 0 euroa.

- Olemme perinteistä kivijalkakauppaa tukeva, edullinen autonhankintakanava. Halusimme tehdä auton ostamisen ja siihen liittyvän hintaneuvottelun asiakkaille helpoksi. Sen myötä kauppatavaksi valikoitui huutokauppa, toimitusjohtaja Sami Pöllänen linjaa. Honkissa auton voi ostaa kotisohvalta tai vaikka työpaikalta joko käteisellä tai osamaksulla, liittää siihen vakuutuksen ja kotiintoimituksen. Kaikki autot ovat koeajettavissa ja niihin pääsee tutustumaan autoliikkeissä. Tehdyillä kaupoilla on 14 vuorokauden peruutusoikeus. Euroopassa huutokauppa on erittäin suosittu käytettyjen autojen myyntikanava. Esimerkiksi Ruotsin kaksi suurinta käytettyjen autojen kauppaa toimivat huutokauppaperiaatteella. - Tämä kertoo, että potentiaalia verkossa tehtävään huutokauppaan on meillä Suomessakin, Timo Yli-Salomäki jatkaa. - Honkissa asiakaspalvelu on keskiössä. Asiakas päättää auton hinnan ja sen mitä palveluja hän haluaa. Kaiken saa heti, jopa ilman autoliikkeessä asiointia, oman päätelaitteen kautta. Ostamisen vaivattomuus, selkeys, luotettavuus ja kätevä hintojen vertailun mahdollisuus ovat asioita, jotka kiinnostavat asiakkaita, Sami Pöllänen päättää. Honkin perustajilla Sami Pölläsellä ja Timo Yli-Salomäellä on yhteensä yli 50 vuoden kokemus autoalalta. Molemmat ovat toimineet sekä automaahantuojien että jälleenmyyjien palveluksessa. Viimeisimpänä Autokeskuksen ja Laakkosen toimitusjohtajina. Honkin rahoitus- ja vakuutuskumppanina toimii LähiTapiola.

