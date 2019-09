HONOR tuo markkinoille näkörajoitteisia helpottavan mobiilisovelluksen

Matkapuhelinvalmistaja HONOR julkisti uuden tekolyä hyödyntävän PocketVision -sovelluksen kansainvälisillä elektroniikkamessuilla Berliinissä.

HONOR on kehittänyt uudenlaisen PocketVision -sovelluksen helpottamaan näkörajoitteisten matkapuhelimen käyttöä. Matkapuhelinvalmistaja julkisti uuden sovelluksen kansainvälisillä IFA 2019 -elektroniikkamessuilla Berliinissä viime viikolla. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi mihin tahansa HONOR-puhelimeen ja toistaiseksi se on käytettävissä kuudella eri kielellä: englanti, espanja, portugali, saksa, italia ja kiina.

PocketVision -sovellus helpottaa puhelimen valikon, erilaisten asiakirjojen ja muun tekstin tulkitsemista HONORin tekoäly- ja neloiskamerateknologiaa hyödyntäen. Tekstistä puheeksi -tila auttaa nopeasti ja tarkasti muuntamaan kuvat tekstiksi ja tekstin puheeksi. Zoom-In -tila helpottaa tekstin suurentamista äänenvoimakkuusnäppäimellä puhelimen 48 megapikselin kameran linssiä ja 8 megapikselin teleobjektiivia hyödyntäen. Negatiivinen kuva -tila tarjoaa valikoiman värisuodattimia tekstin selkiyttämiseksi ja näin parantaa painettujen materiaalien kontrastia niille, joiden on vaikeaa erottaa tiettyjä värejä.

”Toivomme, että PocketVision -sovelluksen myötä pystymme omalta osaltamme tarjoamaan parempia lukukokemuksia näkörajoitteisille ympäri maailmaa samalla parantaen heidän toimintaedellytyksiään digitaalisessa ympäristössä”, HONORin presidentti George Zhao kertoo.

Matkapuhelinvalmistaja haluaa uuden sovelluksen myötä tarjota nakörajoitteisille entistä helpomman ja edullisemman vaihtoehdon markkinoilla oleville suurennuslaitteille. HONOR on kehittänyt sovelluksen yhdessä kansainvälisen näkörajoitteisten edustusjärjestön The Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) sekä näkörajoitteisia helpottavia palveluita rakentavan ohjelmistokehittäjä Eyecomingin kanssa.