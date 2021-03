Hopeavoima.fi – eläkeläisille tarkoitetun työvoimapalvelun kehittämishanke

Kokemuksesta voimaa. Hopeavoimaa.

Hopeavoima on kehitteillä oleva ja uusi, eläkeläisille suunnattu työvoimapalvelu. Tavoitteena on toteuttaa sähköinen ja helppokäyttöinen vuokratyöpalvelu, jossa aktiiviset eläkeläiset voivat tarjota ja vastaanottaa pienempiä ja suurempia työmahdollisuuksia omien resurssien mukaan.

Työnantajat taas saavat etuja eläkeläisten tarjoamasta työpanoksesta ja laajasta osaamisesta.

"Monet eläkeläiset ovat keränneet työuransa aikana mittaamattoman arvokkaan osaamisen. Monella olisi vielä virtaa ja haluja ottaa aktiivisesti osaa työelämään omien mahdollisuuksiensa puitteissa."

Teemu Aaltonen

Hopeavoima-kehityshankkeen perustaja

Hopeavoima-palvelun kehittämishanke

Monet eläkeikäiset ovat tutkimusten ja kyselyjen mukaan toimintakuntoisia ja kiinnostuneita lisäansioiden hankkimisesta, sosiaalisesta toiminnasta ja yhdessä tekemisestä. Hopeavoima-palvelu tarjoaa mahdollisuuden kaikkiin näihin. Palvelun kautta tilaaja- ja tekijäosapuolet tapaavat toisensa ja pystyvät sopimaan työtehtävistä. Eläkeläisten aktivointia edistävällä palvelulla on myös yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen merkitys. Työvoimapalvelun luoman aktiviteetin voidaan nähdä osaltaan estävän mielenterveysongelmia ja ikäihmisten syrjäytymistä sekä tukea näiden elintasoa. Hopeavoima-palvelun kehittämishankkeessa kehitetään helppokäyttöistä, sujuvaa ja modernia sähköistä rajapintaa.

Kehityshanke mahdollistuu ELY-keskuksen myöntämän kehitysrahoituksen avulla. Pitkän linjan yrittäjä ja ravintoloitsija Teemu Aaltonen alkoi suunnittelemaan eläkeläisille suunnattua työvoimapalvelua keväällä 2020 liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi, mutta resursseja sen eteenpäin viemiseen ei riittänyt. Koronaviruksesta kärsineiden ja poikkeustilanteessa olevien yritysten uuden liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettu koronatuki antoi mahdollisuuden kehittää ja suunnitella palvelua.

Hopeavoiman tekijät hoitavat työt rauhallisesti ja kokemuksen tuomalla varmuudella. Kiivastahtiset urakkasuoritteet jätetään nuorempien hoidettaviksi.

Hyödyt eläkeläiselle

Palvelun tarkoituksena on tuottaa sen kautta työllistyvälle eläkeläiselle aktiivisuutta, sosiaalisuutta, mielenpiristystä sekä asiallinen korvaus tehdystä työstä. Palveluun rekisteröityessä kerrotaan omat osaamisalueet ja toiveet työn laadusta.

Hyödyt työnantajalle

Työn tilaajalle palvelu tarjoaa ammattitaitoista ja mittavan kokemuksen omaavaa apuvoimaa kohtuulliseen hintaan. Työn ostaja ja myyjä kohtaavat sekä saavat hoidettua tarpeensa palvelussa, jonka kautta onnistuvat myös verot ja muut maksut, kotitalousvähennys, lainsäädännölliset velvollisuudet sekä ilmoitukset.

Yhteiskuntavastuu

Hopeavoima hakee myös yhteistyökumppaneita yksityisistä ja kolmannen sektorin toimijoista. Yhteistyötä näiden kanssa voidaan kehittää, jotta voidaan tukea ikäihmisten työhyvinvointia, terveyden edistämistä ynnä muuta aktivointia.

Lyhyesti:

• Hopeavoima on ELY-keskuksen koronatuen avulla toteutettava kehityshanke

• Tarkoituksena on kehittää eläkeläisille suunnattua työvoimapalvelua

• Hopeavoimaa kehitetään sähköiseksi palveluksi, jossa otetaan erityisesti helppokäyttöisyys ja esteettömyys.

• Palvelun tarkoitus on luoda aktiivisille eläkeläisille ja työvoimaa tarvitseville työnantajille yhteinen ympäristö, josta kaikki saavat hyötyä.

• Palvelun kehityshanke on käynnissä, ja palvelun lanseeraus ajoittunee vuoden 2022 puolelle.

Huomioitavaa

Eläkeläisten työhaluja ja -mahdollisuuksia kartoitetaan kyselyllä osoitteessa www.hopeavoima.fi