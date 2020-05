Horisontti muuttaa uusiin tiloihin Vaasanpuistikolle

Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti muuttaa 8.-10.6.2020 uusiin tiloihin osoitteeseen Vaasanpuistikko 17. Muuttoon liittyen mielenterveyden kriisipuhelinpalvelun aukioloajat muuttuvat 1.6.2020.

Mielenterveyden kriisipuhelinpalvelu sekä mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontin neuvonta ja ajanvaraus palvelevat jatkossa arkisin klo 10-14 numerossa 06 325 2800.

Kriisipuhelinpalvelun aukioloajat lyhentyvät, koska palvelua tuottava Horisontti keskittyy asiakasvastaanottojensa toteuttamiseen ja sopeuttaa toimintaansa tämän hetken asiakastarpeita vastaavaksi.

– Koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen ja kriisipuhelinpalvelulle on edelleen tarvetta. Siksi palvelua ylläpidetään jatkossakin, mutta pienemmällä henkilöstömäärällä. Horisontin muuton aikana kriisipuhelinpalvelu on avoinna klo 10-14, vahvistaa Horisontin johtava ohjaaja Jaana Kurki.

Muutto pysyviin tiloihin

Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti muuttaa 8.-10.6.2020 osoitteeseen Vaasanpuistikko 17, 6. kerros. Toiminta alkaa uusissa tiloissa 11.6.2020. Sisäänkäynti rakennukseen löytyy entistä Halpa-Hallia vastapäätä. Puhelinnumerot pysyvät ennallaan.

Horisontti on joutunut muuttamaan useamman kerran kuluneen vuoden aikana. Uudet tilat on suunniteltu Horisontin tarpeet huomioiden yhdessä henkilökunnan kanssa.