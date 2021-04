Hornetin seuraajaehdokas Eurofighter Typhoon esiintyy Kaivopuiston lentonäytöksessä

Jaa

Britannian Royal Air Force eli Kuninkaalliset ilmavoimat on vahvistanut osallistuvansa 6.8.2021 Kaivopuiston lentonäytökseen Eurofighter Typhoon FGR.4 -monitoimihävittäjällä.

Eurofighter Typhoon on yksi Suomen Ilmavoimien Hornet-taistelukoneiden seuraajaehdokkaista HX-hävittäjähankkeessa. Eurofighteria edustaa HX-hävittäjähankkeessa BAE Systems Britanniasta. BAE Systemsillä on oma näyttelyalue 6.-7. elokuuta Kaivopuiston lentonäytöksessä, jossa esitellään tulevaisuuden Typhoonia ja sen soveltuvuutta Suomelle.

Suomeen saapuu Royal Air Forcen Typhoon Solo Demo Team. Kaivopuiston taivaalla Typhoonilla esiintyy Flight Lieutenant James Sainty, joka on Royal Air Forcen vuoden 2021 Typhoon-esityslentäjä. Typhoon Demo Team tuo Suomeen kaksi Typhoon-hävittäjää, joista toinen toimii varakoneena. Typhoon Demo Team on osa Royal Air Forcen 29. laivuetta, jonka kotitukikohta on RAF Coningsby Lincolnshiressä, Britanniassa. Laivueen päätehtävä on kouluttaa uusia Typhoon-ohjaajia Royal Air Forcelle.

Royal Air Force Typhoon Solo Demo Teamin lisäksi myös Saksan Ilmavoimien eli Luftwaffen Typhoon saapuu Suomeen. Nähdäänkö taivaalla kahden maan Typhoonit, selviää lähempänä näytöstä.

Kaivopuiston lentonäytös 2021 eli Kaivari 21 -tapahtuma levittäytyy maalle, merelle ja ilmatilaan, ja se on vuoden 2021 Suomen Ilmailuliiton päälentonäytös. Lentonäytös lennetään Helsingin edustalla perjantai-iltana 6. elokuuta. Maanäyttely on avoinna perjantain lisäksi lauantaina 7.elokuuta. Tapahtuma on maksuton ja mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa on koko perheelle.

Kaivopuiston lentonäytöksessä yleisöllä on oiva mahdollisuus vertailla Ilmavoimien nykyistä Hornet-hävittäjää Eurofighter Typhooniin.

