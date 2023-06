Hossanjoen sillan valutöitä tehdään Suomussalmella 11.7. (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Hossanjoen sillan valutöiden ajakohta on muuttunut. Aikaisemmin ilmoitetusta poiketen töitä tehdään kelivarauksella 11.7. klo 7 - 21 välisenä aikana.

Työstä johtuen liikennettä joudutaan pysäyttämään. Yhden pysäytyksen kesto on enintään 8 minuuttia. Pysäytyksiä on runsaasti ja työstä aiheutuu liikennehaittaa.



Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Savon Kuljetus Oy.

Ajantasaiset tiedot tietöistä: