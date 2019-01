Hotel Kämpin Peilisalille tavoiteltu Rôtisseurs-kilpi – ”Ylä-Kämp” suomalaisen ruokakulttuurin uranuurtaja jo 131 vuotta

Hotel Kämpin Peilisalille on myönnetty arvostettu Suomen Paistinkääntäjät ry:n Chaine de Rôtisseurs -kilpi. Kilpi on kunnianosoitus Kämpin legendaariselle juhlatilalle, joka on toiminut suomalaisen ruokakulttuurin edelläkävijänä jo vuodesta 1887 alkaen.

Tavoiteltu kilpi luovutetaan juhlallisin menoin erillisessä tilaisuudessa Kämpin Peilisalissa torstaina 7.2. Hotel Kämpin työntekijöistä kilven vastaanottavat Paistinkääntäjien järjestön jäsenet Head of Meetings and Events Aki Keskitalo ja Chef de Cuisine Antti Hokkanen. Paistinkääntäjien kilpi on järjestön korkein tunnustus ja merkki ruoka- ja palvelutuotteiden korkeasta tasosta. Suomen Paistinkääntäjien Helsingin vouti Jyrki Tarvosen mukaan kilven saadakseen ravintolan tulee täyttää tiukat kriteerit: ruoan tulee olla paitsi hyvän makuista, myös rakenteellisesti sekä ulkonäöllisesti omintakeista ja onnistunutta. "Kämpin Peilisali on ollut läpi historiansa tunnettu ruoan laadusta, tarjonnan monipuolisuudesta sekä puhtaista raaka-aineista ja niiden taitavasta käytöstä. Ravintolan ruokafilosofia seuraa sesonkeja ja täyttää erinomaisesti kilpikriteerit vuodenajasta riippumatta”, Tarvonen kiittelee. Antti Hokkanen on toinen kilven ylpeästi vastaanottavista kämppiläisistä. "Tuntuu hienolta ja etuoikeutetulta saada tällainen kunnianosoitus, jossa tiivistyy Kämpin laatua vaaliva tiimityö vuosikymmenten edestä. Peilisalissa on jo 131 vuotta elänyt kunniakas ruokaperinne, jota pyrimme jatkuvasti kehittämään – haluamme tarjota asiakkaillemme aina jotain uutta ja yllätyksellistä Kämpin mainetta ylläpitäen. Toimintamme perustuu yhä laadukkaisiin sesongin raaka-aineisiin, joista valmistetaan pohjoismaista ruokaa kansainvälisin vivahtein. Kokonaisuuden sinetöi Kämp-tason palvelukokemus", Hokkanen kuvailee. Peilisali on Kämpin sydän ja symbolisesti tärkein tila Peilisali syntyi kesällä 1891, kun remontin yhteydessä suuri juhlasali muutettiin ruokasaliksi. 1900-luvun alussa salia uudistettiin vielä hieman ja näin syntyi helsinkiläisen ravintolaelämän klassikkotila eli Ylä-Kämp. Sittemmin juhlasali koki monia muodonmuutoksia ja juhlakäyttöön se palautettiin 1930-luvulla. Nykyisen muotonsa Peilisali sai 1960-luvulla, kun Kämp rakennettiin uudelleen. "Vuosien varrella Kämpiin ja Peilisaliin on muodostunut klassikkotuotteita, joiden suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Mainitsemisen arvoinen annos on esimerkiksi Helsingin parhaaksi hampurilaiseksi valittu Kämpin burgeri, joka on tuttu myös tapahtumistamme. Raaka-aineiden puolelta ehdottomasti ankka, lohi ja poro", jatkaa Hokkanen. Matkan varrella Peilisalissa on juhlittu Suomen historiallisimpia hetkiä ja nautittu uusia, Euroopasta rantautuneita ruokatrendejä. Yhteistä kuluneille vuosille ovat olleet laadukas ja ammattitaidolla rakennettu ravintolakokemus, joka palatsimaisen salin kanssa lumoaa yhä uudelleen asiakkaansa. Lisätietoa: Jenni Viinanen, Marketing Manager, Hotel Kämp +358 40 584 1848 / jenni.viinanen@hotelkamp.com Taina Vilkuna, Chargée de Presse, Paistinkääntäjät +358 40 521 1559 taina.vilkuna@alko.fi

