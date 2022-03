Hotel of Tomorrow Scholars -kilpailun voitto Haaga-Helialle

SpaX on konsepti tulevaisuuden hotellista, jossa tuodaan luonnon rauhoittavia vaikutuksia hotellikylpylään. Hotel of Tomorrow Scholars -kilpailu on osa kansainvälistä Hotel of Tomorrow -tapahtumaa.

Kilpailu on kansainvälisten opiskelijaryhmien designkilpailu, jossa toimeksiantona oli parantaa hotellikokemusta teknologian keinoin. Kuntras ja Vainio kehittivät kilpailuun SpaX-konseptin.

Haaga-Helian palvelukokemusten laboratorio LAB8 oli tukena konseptin kehittämisessä. LAB8:ssa kehitetty The Box oli konseptin pääinspiraatio AR-teknologian hyödyntämisessä.

The Box on immersiivinen elämystila, jossa luodaan moniaistisia elämyksiä hyödyntämällä 3D-videokuvaa, monipuolista äänimaisemaa, lavasteita ja tuoksumarkkinoinnin tekniikoita.

LAB8:n tuottamat trendiraportit olivat pohjana koko projektissa.

– Trendiraporttien perusteella huomasimme kaupungissa asuvilla ihmisillä olevan suuri tarve rentoutumiselle ja tauolle kaupungin kiireestä, Vainio kertoo.

– Lisäksi suurena tukena projektissa toimi Haaga-Helian lehtori Pasi Tuominen, hän kiittelee.

Pohjoismaista luontoa hotellikylpylään

Kuntrasin ja Vainion kehittämä SpaX-konsepti tuo luonnon rauhoittavia vaikutuksia hotellikylpylään. SpaX:ssä luodaan todenmukainen luontoympäristö XR-teknologian sekä luonnonmukaisten elementtien avulla.

Tuomaristo kehui konseptia siitä, kuinka se yhdistelee taidokkaasti pohjoismaista luontoa ja perinteitä teknologiaan. Lisäksi tuomaristo piti konseptia viimeisteltynä ja valmiina käyttöön otettavaksi missä tahansa hotellissa.

Kuntrasin ja Vainion kilpailukevät jatkuu. He osallistuvat yhdessä YHS- eli Young Hoteliers Summit -kilpailuun maaliskuussa ja EMCupiin huhtikuussa.

– Aiomme hyödyntää Haaga-Helian LAB8:a jatkossakin, Vainio ja Kuntras iloitsevat.

Mikä Hotel of Tomorrow?

Amerikkalaisen Gettys Group Companies -yhtiön innovaatiopäällikkö (Chief of Innovation) Ron Swidler perusti Hotel of Tomorrow -projektin maailmanlaajuiseksi matkailualan tulevaisuuden ajatushautomoksi. Projekti sai alkunsa vuosina 2004–2006 pidetyissä työpajoissa.

Vuonna 2020 lanseerattiin Hotel of Tomorrow -tapahtuman virtuaalinen versio, joka on päivitetty uusimmalla teknologialla sopimaan uuteen etätodellisuuteen pandemian tuomien haasteiden myötä. Hotel of Tomorrow -tapahtumasta halutaan tehdä jokavuotinen tapahtuma, jossa tuodaan esiin uusia innovaatioita.