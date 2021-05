Hotellien aamiaisvaihtojen ilmastovaikutuksissa lähes kolminkertaiset erot

Jaa

Erilaisten hotelliaamiaisten hiilijalanjäljissä on selvät erot: ilmastolle raskaimman aamiaisen vaikutus voi olla melkein kolme kertaa kevyintä vaihtoehtoa suurempi. Turhin ilmastovaikutus on silti lautaselle kasatulla, mutta syömättä jääneellä aamiaisella.

S-ryhmän majoitus- ja ravitsemistoimiala selvitti alkuvuonna erilaisten aamiaiskokonaisuuksien ilmastovaikutusten eroja Sokos Hotelleissa. Kehityspäällikkö Jukka Kaartisen mukaan selvityksen tekemiseen oli useita syitä.

- Ensinnäkin käytämme tietoa hiilijalanjäljestä oman tuotekehityksemme tukena niin, että voimme pienillä viilauksilla vähentää aamiaistemme ilmastovaikutuksia. Lisäksi pystymme antamaan asiakkaillemme asiantuntijaosaamiseen perustuvaa tietoa erilaisten aamiaisvalintojen vaikutuksista.

- Jo pienetkin muutokset aamiaistottumuksissa voivat tuottaa merkittäviä vaikutuksia. Kun pelkästään Suomen Sokos Hotelleissa yöpyi vuonna 2019 lähes 3,5 miljoonaa vierasta, näkyvät muutosten vaikutukset vuositasolla jo selvästi, Kaartinen painottaa.

Tietoa aamiaisen hiilijalanjäljestä voidaan hyödyntää myös asiakkaille tarjottavana mahdollisuutena kompensoida hotellivierailunsa ilmastovaikutukset. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön, kun kompensointi on lainsäädännön näkökulmasta selkeää toteuttaa.

Selvityksessä mallinnettiin yhdeksän erilaista aamiaiskokonaisuutta ja kerättiin asiantuntijatietoa niiden hiilijalanjäljen arvioimiseksi. Kokonaisuuksien perusvaihtoehdot olivat kevyt kasvispainotteinen aamiainen, kevyt lihaa sisältävä aamiainen ja raskas lihaa sisältävä aamiainen.

- Näiden perusvaihtoehtojen sisälle mallinsimme vielä kolme eritasoista vaihtoehtoa, joista vegaanisen leikkeleen ja smoothien sisältämä osoittautui ilmastolle kevyimmäksi. Munakokkelia, pekonia ja kinkkua sisältävän aamiaisen hiilijalanjälki oli siihen verrattuna lähes kolminkertainen, Kaartinen kertoo.

Myös kevytaamiaisissa suuria päästöeroja

Pääosin kasviksia sisältävien aamiaisten erot paljastuivat myös suuriksi. Voita ja juustoa sisältävän vaihtoehdon hiilijalanjälki oli yli kaksinkertainen kevyimpään verrattuna. Toisaalta ilmastolle kevyin liha-aamiainen jäi vain noin neljänneksen jälkeen kevyimmästä kasvispitoisesta aamiaisesta ja sen jalanjälki oli lähes puolet raskainta vaihtoehtoa kevyempi.

-Selvityksen pohjalta on selvää, että uusimpien terveyssuositusten mukaiset aamiaisvaihtoehdot ovat myös ilmastolle kevyimpiä. Samalla on syytä kuitenkin muistaa, että lautaselle hamstrattu ja syömättä jäävä ruoka on ilmastovaikutuksiltaan kaikkein raskainta, Kaartinen kiteyttää.

S-ryhmän tavoitteena on nostaa vuoteen 2030 mennessä kaupoissaan myytävän ja ravintoloissaan tarjoiltavan kasvispohjaisen ruoan osuus 65 prosenttiin, kun koko S-ryhmässä luku on nyt hieman alle 60 prosenttia. Samalla ryhmä tähtää omasta toiminnastaan syntyvän ruokahävikin puolittamiseen.

Kasvispohjaisen ruoan myynnin lisääminen ja ruokahävikin pienentäminen ovat osaltaan tapoja toteuttaa S-ryhmän viime vuonna hyväksymiä tiukkoja ilmastotavoitteita. Sen lisäksi, että ryhmä aikoo olla jo vuonna 2025 oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen, haluaa se tarjota myös asiakkailleen mahdollisuuden keventää omaa hiilijalanjälkeään.