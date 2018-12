Hotellilaiva Isosaari avaa ovensa

Suomen Saaristokuljetus Oy:n lippulaiva matkustaja-alus Isosaari aloittaa hotelli- ja ravintolalaivatoiminnan Helsinki Altaan kyljessä. Hotelli- ja ravintolalaivatoimintaa harjoitetaan lokakuun alusta vappuun, minkä jälkeen alus liikennöi jälleen kokopäiväisesti toimien myös hotellilaivana Isosaaressa. Laivassa on seitsemäntoista 1-6 hengen hyttiä ja majoituskapasiteettia yhteensä 48 henkilön tarpeisiin. Aluksella on asiakkaiden käytössä viihtyisä lounge, täysin varusteltu keittiö sekä joka ilta lämpenevät omat saunat sekä miehille että naisille. Aluksen ravintola palvelee talvikaudella tilauksista enintään 80 hengen ryhmiä.

Hintaa ja sijantia arvostavalle ”Hotellilaiva Isosaari risteilee sulavesikautena tilauksesta ja linjaliikennettä nimensä mukaisesti Isosaareen, ja ensi kesänä myös Vallisaareen. Nyt talvikaudella alus palvelee matkailijoita majoitusyksikkönä. Laivassa on vanhaa 60-luvun laivaromantiikka, mutta myös uutta ja modernia tilaa. Hinta ja sijainti ovat vertaansa vailla”, toimitusjohtaja Tomi Ståhlberg kertoo.



Yritykset ja eri ryhmät voivat vuokrata koko laivan esimerkiksi kahdeksi seminaaripäiväksi ja jäädä yöpymään alukselle. ”Tällainen mahdollisuus on ainutlaatuista pääkaupunkiseudulla.

Seminaaripaketit ovat suosittuja. Kokonaisuus toimii hienosti, koska alkoholioikeuksilla varustettu 80-paikkainen ravintola riittää hyvin isommankin ryhmän tarpeisiin. Lisäksi myös erikokoisia työskentelytiloja löytyy laivan eri kerroksista.”, Ståhlberg jatkaa. Myös risteilyjä voidaan toteuttaa jääluokitetulla aluksella ympärivuotisesti.



Hotellilaiva Isosaari on vuonna 1966 Norjassa rakennettu ja Suomessa matkustajalusliikenteeseen katsastettu kauppa-alus. Ennen Helsingin vesille siirtymistään laiva liikennöi Turun ja Utön välillä Aspö-nimisenä parinkymmenen vuoden ajan. Risteilyliikenteessä alus voi ottaa kyytiin enintään 275 matkustajaa.



www.hotellilaivaisosaari.fi



