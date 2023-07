Höyrylaiva s/s Saimaa Suomen merimuseon kokoelmiin

S/s Saimaa on rakennettu Turussa Crichton Vulcanin telakalla vuonna 1893. Se toimi Saimaan vesistön alueen laivaväylien hoitotehtävissä 1980-luvulle saakka ja sen jälkeen muun muassa valtion edustuskäytössä. Aluksella on ollut erityisiä tehtäviä talvi- ja jatkosotien aikana, ja sen kyydissä on matkannut niin Venäjän tsaariperheen jäseniä kuin Suomen presidenttejä.

S/s Saimaa edustaa jo 1600-luvulla syntyneiden valtion merenkulun tukitoimintojen historiaa ja myös Suomen valtiollista historiaa. Aluksen kulttuurihistoriallinen lähde- ja dokumenttiarvo on huomattava, johtuen sen merkittävän pitkästä historiasta yhden omistajan hallussa. Jo 1980-luvun lopulla Aatos Erkon johdolla työskennellyt Laivamuseotoimikunta määritteli mietinnössään s/s Saimaan merenkulun historian kannalta kansallisesti arvokkaaksi alukseksi.

Vuodesta 2010 alkaen s/s Saimaata hallinnoi museoaluksena Liikennevirasto, sittemmin Väylävirasto. Nyt tapahtunut hallinnansiirto Museovirastolle perustui liikenne- ja viestintäministeriön selvitykseen liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan järjestämisestä vuodelta 2020. Tästä eteenpäin Suomen merimuseo vastaa aluksen hoidosta ja restauroinnista sille osoitetulla vuotuisella määrärahalla.

Alkuperäisen höyrykoneen voimalla toimiva Saimaa on pidetty liikkuvana, jotta sen kunto säilyisi hyvänä, ja sama periaate jatkuu edelleen. Miehityksestä vastaa ostopalveluna Meritaito. Vuoden 2023 purjehduskaudelle on suunniteltu noin 20 ajopäivää, ja liikkuvan aluksen ylläpidossa yksi tavoitteista on myös höyrylaivojen käyttöön liittyvien taitojen ylläpito ja siirtäminen uusille sukupolville. Yleisölle ei voida järjestää liikennöintiä, mutta Suomen kansallismuseo on tehnyt sopimuksen Savonlinnan kaupungin kanssa siitä, että kansallisaarteeseen voi jatkossa tutustua kesäisin Riihisaaren museon museoaluslaiturissa, Olavinlinnan naapurissa.

S/s Saimaa on mukana Saimaan höyrylaivaregatassa Mikkelissä 7.7.2023, ja sen jälkeen se kiinnittyy Savonlinnan museon Riihisaaren laituriin. Museossa on 10.9.2023 saakka esillä aluksen historiaa esittelevä näyttely Luotsilaiva Saimaa 130-vuotta. Riihisaaressa ovat nähtävänä myös s/s Salama, s/s Savonlinna ja s/s Mikko. Suomen merimuseon museoalukset jäänmurtaja Tarmo ja majakkalaiva Kemi ovat puolestaan kesäisin nähtävänä Kotkassa, Merikeskus Vellamon laiturissa.