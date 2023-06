Höyrylaiva s/s Ukkopekan matka keskeytyi hetkeksi

Höyrylaiva s/s Ukkopekka on Suomen merialueen viimeinen reittiliikenteessä oleva matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotisatama on Turku ja sen laituripaikka on Aurajoessa Martinsillan vieressä, niin kutsutussa alemmassa höyrylaivasatamassa, samassa paikassa, jossa vanhemmat turkulaiset tunsivat sen vuosikymmenten ajan s/s Turku-laivana ja vuodesta 1987 alkaen uudella nimellään s/s Ukkopekka.

S/s Ukkopekan omistaa Höyrylaivaosakeyhtiö s/s Ukkopekka.