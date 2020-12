HR:ää mullistava Hibob keräsi 70 miljoonan dollarin rahoituksen – vauhdittaa laajentumista myös Suomessa

Moderniin työkulttuuriin ja työntekijöiden sitouttamiseen keskittyvä israelilainen startup Hibob on kerännyt 70 miljoonan dollarin B-vaiheen rahoituksen. Sijoituskierrosta johtivat SEEK ja Israel Growth Partners (IGP). Hibob haluaa nyt panostaa Suomen markkinaan sen aktiivisen kasvuyrityskentän vuoksi.

Vuonna 2015 perustettu Hibob on kasvanut vain viidessä vuodessa yhteensä yli 124 miljoonaa dollaria rahoitusta saaneeksi kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Uusi rahoitus käytetään tuotekehitykseen ja laajentumiseen muun muassa Pohjoismaihin.



“Suomessa on paljon nopeasti kasvavia yrityksiä ja moderni työkulttuuri, jossa työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Meillä on jo kasvava joukko tyytyväisiä asiakkaita Suomessa, jonka vuoksi haluamme uuden rahoituksen voimin panostaa erityisesti tähän markkinaan ja olla mukana vauhdittamassa suomalaisten yritysten kasvua”, kommentoi Hibobin toimitusjohtaja Ronni Zehavi.



Hibobista on tullut vahva toimija globaalisti toimivien keskisuurten yritysten joukossa, minkä ansiosta se on nopeasti saavuttamassa HR-järjestelmien markkinajohtajan aseman. Yli tuhannen asiakkaan joukkoon kuuluu pitkä liuta kansainvälisiä kasvuyrityksiä, kuten Fiverr, Revolut ja Happy Socks. Suomessa sitä käyttävät muun muassa Rovio Entertainment ja Aiven.



Pakollinen etätyö on nostanut HR:n valokeilaan

Koronapandemian mukanaan tuoma äkillinen muutos työskentelytavoissa on pistänyt erityisesti HR-osastot koville. Haasteita ovat tuoneet niin etänä tapahtuvat rekrytoinnit ja perehdytykset kuin yt-neuvottelut ja niistä koituvat lomautukset ja irtisanomiset. Kun yhteisöllisyyden tunnetta ja vertaistukea ei fyysisesti ole, on HR:llä edessään täysin uudenlainen haastava ympäristö.



Kasvuyhtiöiden tarpeisiin suunniteltu HR-järjestelmä bob yhdistää datalähtöiseen henkilöstöhallinnan työkaluun myös tiimin yhteisöllisyyttä lisäävät ominaisuudet: sosiaalisen median syötettä muistuttavalla alustalla voi esimerkiksi jakaa kuvan omasta työpäivästä, kiitoksia onnistuneesta projektista sekä luoda yhteisten kiinnostusten kohteiden ympärille kerhoja. Se lisää myös läpinäkyvyyttä: kännykkään ladattavasta sovelluksesta näkee yhdellä vilkaisulla, mitä yrityksessä kullakin hetkellä tapahtuu – aina työntekijöiden syntymäpäivistä tärkeisiin koko yritystä koskeviin uutisiin.



Tekniikan alan halutuimpien työpaikkojen joukkoon kuuluva peliyhtiö Rovio on panostanut etätyöhön ja joustavaan malliin jo ennen korona-ajan alkuakin, mutta poikkeusolot toivat mukanaan silti uusia haasteita.



“Etätyöskentelyyn ei voi vain siirtyä miettimättä prosesseja ja niiden vaikutuksia monelta kannalta. Erityisesti työn aloitus etänä ja ensimmäisten viikkojen perehdytys on muuttunut, ja sen merkitys ja prosessin sujuvuuden tärkeys on korostunut. On ollut mukava huomata kuinka joustavasti bobin onboarding-flowta on voinut räätälöidä eri tilanteisiin ja tarpeisiin sopivaksi”, kommentoi Rovion henkilöstöjohtaja Heini Kaihu.





