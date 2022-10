HSL aloittaa Kehä I:n joukkoliikenteen kehittämisen liikkumiskyselyllä

HSL ottaa Kehä I:n joukkoliikenneyhteydet tarkasteluun ja selvittää aluksi liikkumiskyselyllä, millaisia liikkumiseen liittyvä toiveita ja tarpeita tien käyttäjillä ja sen ympäristön asukkailla on. Kyselyyn kannattaa vastata, sillä HSL tekee tulosten ja muiden lähtötietojen perusteella johtopäätökset siitä, onko Kehä I:n joukkoliikennettä tarvetta uudistaa.

HSL ryhtyy tarkastelemaan Kehä I:n joukkoliikennettä sitä silmällä pitäen, mitä kehitettävää tien bussiyhteyksistä löytyy. Tarkastelussa ovat mukana Kehä I:tä kulkevat bussilinjat 54, 553, 553K sekä 523. Linjan 523 liikenne käynnistyy Tapiolan ja Leppävaaran välillä siinä vaiheessa, kun pikaraitiotie 550 aloittaa liikennöinnin. HSL tarkastelee bussilinjoja tiiviissä vuorovaikutuksessa Kehä I:llä liikkuvien kanssa. Ensimmäinen askel on liikkumiskysely, jolla HSL selvittää tien käyttäjien ja sen tuntumassa asuvien liikkumista sekä matkustamiseen liittyviä tarpeita ja toiveita. Samalla HSL kartoittaa siitä, kuinka nykyiset joukkoliikennepalvelut Kehä I:n ympäristössä toimivat. Kyselyyn voi vastata verkossa sunnuntaihin 13.11. asti. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. ”Teemme kyselyn ja muiden lähtötietojen pohjalta johtopäätökset siitä, ryhdymmekö kehittämään Kehä I:n joukkoliikennettä, joten kyselyyn on tärkeää vastata”, joukkoliikennesuunnittelija Mari Linna HSL:stä sanoo. ”Myös sellaisten kannattaa vastata, jotka eivät tällä hetkellä käytä joukkoliikennettä. Toivomme vastauksia myös niiltä, joiden mielestä joukkoliikenne ei tällä hetkellä tue riittävästi liikkumista Kehä I:n ympäristössä.” Tulossa on työpajoja ja matkapäiväkirjoja Jos hanke etenee kerätyn asiakasymmärryksen pohjalta eteenpäin, HSL.n tavoitteena on kehittää Kehä I:n joukkoliikenneyhteyksiä siten, että ne palvelevat mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa erilaisine liikkumistarpeineen. Suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2023, jolloin se menee HSL:n hallituksen päätettäväksi. Mahdolliset muutokset toteutuvat arviolta vuonna 2025. Mikäli suunnittelu lähtee käyntiin, HSL käy koko työn ajan aktiivista vuoropuhelua asiakkaittensa kanssa. Keskeinen vuorovaikutuskanava on blogi, jossa joukkoliikennesuunnittelijat esittelevät työtä sitä mukaa kun se etenee. Asiakkaat voivat keskustella suunnitelmasta sen laatijoiden kanssa. Joukkoliikennesuunnittelijat ottavat mielipiteet ja palautteen huomioon, kun he työstävät suunnitelman seuraavan version blogissa esiteltäväksi. HSL järjestää myös asiakastyöpajoja ja Kehä I:llä liikkuvat päässevät halutessaan myös pitämään matkapäiväkirjaa.

