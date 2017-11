HSL avasi työantajille tarkoitetun viisaan liikkumisen markkinapaikan

HSL on avannut Yrityspalvelut-sivuston, joka on työnantajille suunnattu viisaan liikkumisen markkinapaikka.

Sivustolla on tarjolla kokonaisvaltaista viisaan liikkumisen neuvontaa sekä mahdollisuus tarjota työntekijöille esimerkiksi sähkö- ja taittopyöräilykokeiluja arkiliikunnan lisäämiseksi. Valikoimassa on myös yhteiskäyttöautopalveluita, työsuhdepyöriä ja strategista pysäköinnin suunnittelua sekä pyöräpysäköintiratkaisuja.

Fiksu työmatkaliikkuminen kannattaa, sillä se parantaa työhyvinvointia ja terveyttä, on vähäpäästöistä ja pienentää liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia. Viisaan työmatkaliikkumisen tukeminen on työnantajalle myös imago- ja rekrytointietu. HSL myöntää fiksuun liikkumiseen sitoutuneille työpaikoille Työpaikka, joka liikuttaa –sertifikaattia, jota voi hyödyntää yrityksen viestinnässä.

HSL:n tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä sekä kävelyä ja pyöräilyä työ- ja työasiointimatkoilla ja saada uusia yritysasiakkaita viisaan liikkumisen pariin. Markkinapaikan avaaminen on osa viisaan työmatkaliikkumisen hanketta, joka on saanut rahoitusta Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen rahoitushausta. Rahoittajina toimivat Sitra ja Trafi.