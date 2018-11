HSL järjestää marraskuussa asukastilaisuuksia Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksesta

HSL järjestää kolme asukastilaisuutta, joissa esitellään Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosta tehtyä luonnosta. Tilaisuudet pidetään Myyrmäessä, Ylästössä ja Kalajärvellä.

Linjastoluonnoksessa on kuvattu, millaisia joukkoliikenteen muutoksia Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueille olisi tulossa vuonna 2022. Kyseessä on siis luonnos eli suunnittelualueen asukkailla ja alueella työskentelevillä on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä ja siten vaikuttaa lopulliseen linjastoon.

Asukastilaisuudet:

Ke 21.11.2018 kello 18:00-19:30 Myyrmäen kirjasto, Paalutori 3, Vantaa

To 22.11.2018 kello 18:00-19:30 Ylästön kotiseututalo, Sienestäjänkuja 5, Vantaa

To 29.11.2018 kello 18:00-19:30 Kalajärven Ruskatalo, Ruskaniitty 4, Espoo

Tilaisuudet alkavat HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden esityksellä. Tämän jälkeen on varattu aikaa yhteiseen keskusteluun ja kysymyksille.

Linjastoluonnos tulee kommentoitavaksi myös Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma -blogiin ennen asukastilaisuuksia eli oman mielipiteensä voi kertoa myös blogissa.